La cantante Dua Lipa deslumbró en su cuenta de Instagram con un look que combina sensualidad y moda en un solo conjunto. A través de su cuenta, la artista compartió una serie de fotografías en las que luce un espectacular vestido de encaje transparente que deja ver sutilmente su lencería.

El diseño, de corte ajustado, mangas y detalles meticulosamente elaborados, destaca por su estética delicada y al mismo tiempo audaz. La transparencia del encaje permite entrever su figura torneada por el ejercicio. Completó el look con botas de agujeta y dejó lacia su cabellera.

Dua también presumió su figura con una serie de bikinis diminutos mientras disfrutaba de un día en yate junto a sus amigas, mostrando un ambiente relajado y veraniego bajo el sol. La artista continuó elevando la apuesta con otros atuendos reveladores, como un top corto blanco.

En el mismo post, la cantante se sumó a la tendencia viral conocida como “funmaxxing”, definiéndola como “la práctica de maximizar intencionalmente el disfrute”.

Dua Lipa viene de disfrutar de un lujoso safari en Sudáfrica junto a su prometido, el actor Callum Turner. La pareja, que inició su relación en enero de 2024 y confirmó su compromiso en diciembre de ese mismo año, estaría planeando una boda para este verano, optando por una ceremonia íntima en lugar de un evento multitudinario, pese a su amplia red de amistades famosas.

Fuentes citadas por el tabloide Daily Mail, aseguran que los preparativos se mantienen con discreción y que incluso se han explorado locaciones en Italia y el Reino Unido.

En entrevista con la revista Vogue de Gran Bretaña, habló sobre sus planes familiares y dijo que le preocupa cómo el hecho de tener hijos encajará con su carrera como estrella pop.

“Me encantaría tener hijos algún día. Pero es como la constante pregunta de cuándo llegaría el momento ideal: cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira, y cuánto tiempo libre tendría que tomarme”.

“Creo que es una de esas cosas que pasan cuando pasan. Me encantan los niños, pero creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlos”.

También añadió que está muy emocionada por su compromiso. “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.