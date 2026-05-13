La actriz y cantante Hilary Duff sorprendió a sus seguidores al protagonizar la portada de la revista Sports Illustrated Swimsuit Edition.

La estrella de 38 años de edad deslumbró ataviada con un espectacular traje de baño de escote profundo en color beige. Duff posa en la arena mientras mira directamente a la cámara e irradia belleza con un maquillaje perfecto compuesto por base, polvo compacto, rubor en los pómulos y labial nude.

En el video promocional, Hilary Duff posa en South Caicos con diferentes atuendos: desde bikinis en color blanco, negro y café, hasta un traje de baño rojo que recuerda a los que usaban las estrellas en Bay Watch .

Sobre la portada de verano, la actriz de Lizzie McGuire comentó: “Por supuesto que fue halagador. Soy madre de cuatro hijos, ya no soy ninguna jovencita. No suelo andar por ahí retozando en traje de baño, así que me daba un poco de miedo”.

Este número estará disponible en quioscos seleccionados a partir del 14 de mayo y a nivel nacional el 26 de mayo. Otras estrellas que aparecen en la portada junto a Duff son Alix Earle, Tiffany Haddish y Nicole Williams English.

Hilary Duff está de vuelta con un nuevo álbum después de 10 años. Este verano estará de gira con su tour ‘The Lucky Me’, donde interpretará algunos de sus éxitos. “Estoy muy emocionada por el cambio de escala”, declaró a la revista People.

“Hay algo tan dulce en poder ver la cara de todos. Lo más divertido de los conciertos en directo ha sido darnos cuenta de lo mucho que significan las canciones antiguas para la gente”, agregó.

El mes pasado también dijo que espera que sus hijos “no se aburran” viéndola de gira todas las noches. En algunos conciertos estará acompañada por su marido, Matthew Koma, sus hijas Banks, de siete años, Mae, de cinco, y Townes, de 23 meses, y su hijo Luca, de 14 años, fruto de su primer matrimonio con Mike Comrie.

La gira arranca con un concierto en WestHilary actuará en Palm Beach, Florida, el 22 de junio, y posteriormente en Estados Unidos, Canadá, México, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

Por el momento, el último concierto de la temporada está programado para enero de 2027 en la Ciudad de México.