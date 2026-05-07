La modelo Kendall Jenner dejó a todos boquiabiertos al usar un espectacular y novedoso vestido nude para asistir a la fiesta de Saint Laurent tras la MET Gala 2026.

La estrella fue captada por paparazzis cuando se dirigía allá, acompañada de su amiga Hailey Bieber. Ambas fueron invitadas a los eventos realizados en la ciudad de Nueva York.

Kendall Jenner presumió su silueta ataviada con un vestido nude de GAP x Zac Posen, que simulaba un torso humano. Tenía un velo de tela transparente como falda, lo que dejó a la vista sus piernas kilométricas. También llevó un trozo de tela sobre el cuello.

Como es costumbre, irradió belleza con un maquillaje de apariencia natural, pómulos rosados y labios nude. Destacó su mirada con amplias pestañas negras y cejas perfectamente delineadas.

La hermana de Kylie Jenner compartió sus fotografías a través de Instagram. “Eres hermosa, Kenny”, “Guapísima” y “Toda una diosa” fueron algunos de los comentarios.

Momentos antes, la estrella también había portado un vestido nude en la alfombra roja de la MET Gala.

A sus 30 años, Kendall Jenner ha construido una carrera sólida en una industria que, aunque glamorosa por fuera, puede ser implacable por dentro. En más de una ocasión ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrenta como modelo, incluyendo la soledad que a menudo acompaña su estilo de vida.

En el pódcast Anything Goes de Emma Chamberlain, Kendall Jenner confesó que, a pesar de sentirse afortunada por las oportunidades que ha tenido, también ha lidiado con momentos de agotamiento y decepción profesional.

Uno de los aspectos más humanos que ha compartido es su lucha contra la ansiedad. En entrevistas recientes, ha descrito noches oscuras en las que, lejos de casa y rodeada de desconocidos, ha llorado hasta quedarse dormida. “Me siento muy sola”, admitió, revelando una faceta vulnerable que contrasta con la imagen perfecta que suele proyectar en redes sociales.

En una conversación con Vogue, Kendall fue aún más honesta: dijo que ha estado “más triste” de lo habitual y que no ve razón para ocultarlo.

“Estoy mucho más ansiosa que de costumbre. Así que no me voy a sentar aquí y actuar como si todo estuviera perfecto”, expresó. A pesar de sentirse estable en su carrera, reconoce que hay días en los que simplemente no puede con todo, y que levantarse a trabajar en sus proyectos requiere un esfuerzo emocional considerable.