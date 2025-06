La modelo Kendall Jenner volvió a encender las redes sociales al posar ataviada con un espectacular bikini guinda de Calzedonia, marca de la que es embajadora este verano 2025.

La estrella de Instagram dejó sin palabras a sus seguidores al lucir el bikini de dos piezas y mostrar su abdomen plano, brazos y piernas torneadas. Realizó diversas poses recostada sobre una silla de playa, pero también se sentó junto a la piscina.

Presumió la belleza de su rostro con un maquillaje de apariencia natural compuesto por base, labial nude, rubor en los pómulos y máscara de pestañas.

“Sol, agua, montañas… y Kendall. La naturaleza acaba de encontrar su pareja ideal” fue uno de los comentarios en el post de Instagram. “Oh Kenny es por eso que todos están obsesionados contigo”, añadió otro de sus seguidores.

Jenner, que mide 1.80 m, reveló accidentalmente en la página de Kardashian Kloset que usa talla dos, ya que se vio obligada a enumerar las tallas de su ropa vieja a posibles compradores.

Calzedonia llamó a Jenner su “musa de verano” y mediante un comunicado informó que, en toda la colección, los compradores pueden descubrir tops y bikinis en una variedad de estilos, incluidos triángulos, balconette, brasileños y de cobertura total, así como trajes de baño.

Kendall Jenner via Instagram, fotografada para a coleção de verão, com os biquínis de edição limitada da marca Calzedonia. pic.twitter.com/Xl5dluDtFE — Access Kardashian (@accesskardash) June 17, 2025

“Otras líneas que forman parte de la colección Edición Limitada incluyen: las subcolecciones Cristales Negros y Perlas Blancas”, apuntaron. Calzedonia es un grupo de moda italiano fundado en Verona por Sandro Veronesi en 1986, con más de 5,000 tiendas en todo el mundo.

En una entrevista para Vogue, Kendall Jenner se sinceró al admitir que padece ansiedad. Dijo que ha estado “más triste” de lo habitual y dice que no ve por qué no tendría que ser honesta al respecto.

“En mi carrera ahora mismo me siento muy estable, con muchas esperanzas. Pero he tenido dos meses difíciles. No he sido yo misma y mis amigos lo ven. Estoy más triste que de costumbre. Estoy mucho más ansiosa que de costumbre. Así que no me voy a sentar aquí y actuar como si todo estuviera perfecto”.

La modelo dice que cuando se ha sentido bien, lo ha expresado, pero que ahora mismo se siente más ansiosa. Procura levantarse todas las mañanas y trabajar en sus proyectos, pero no siempre es posible.