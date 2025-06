Bajo el sol y con una confianza que deslumbra más que el reflejo del agua, Kendall Jenner volvió a acaparar todas las miradas. La supermodelo compartió una imagen en la que posa junto a la piscina luciendo un bikini negro de dos piezas que deja poco a la imaginación.

Su figura resalta en un entorno natural que parece sacado de una postal. Con un abdomen plano, piernas torneadas y una postura relajada pero poderosa, Kendall Jenner reafirma por qué es una de las figuras más influyentes del mundo de la moda.

La imagen, que rápidamente se volvió viral, fue tomada en un destino rocoso y desértico que muchos fans especulan podría ser Utah, aunque la modelo no ha confirmado la ubicación exacta. En sus historias también compartió postales del paisaje, la luna llena y momentos de su road trip, lo que sugiere que este viaje fue tanto una escapada estética como emocional.

A sus 29 años, Kendall Jenner ha construido una carrera sólida en una industria que, aunque glamorosa por fuera, puede ser implacable por dentro. En más de una ocasión ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrenta como modelo, incluyendo la soledad que a menudo acompaña su estilo de vida.

En el pódcast Anything Goes de Emma Chamberlain, Kendall Jenner confesó que, a pesar de sentirse afortunada por las oportunidades que ha tenido, también ha lidiado con momentos de agotamiento y decepción profesional.

Uno de los aspectos más humanos que ha compartido es su lucha contra la ansiedad. En entrevistas recientes, ha descrito noches oscuras en las que, lejos de casa y rodeada de desconocidos, ha llorado hasta quedarse dormida. “Me siento muy sola”, admitió, revelando una faceta vulnerable que contrasta con la imagen perfecta que suele proyectar en redes sociales.

En una conversación con Vogue, Kendall fue aún más honesta: dijo que ha estado “más triste” de lo habitual y que no ve razón para ocultarlo.

“Estoy mucho más ansiosa que de costumbre. Así que no me voy a sentar aquí y actuar como si todo estuviera perfecto”, expresó. A pesar de sentirse estable en su carrera, reconoce que hay días en los que simplemente no puede con todo, y que levantarse a trabajar en sus proyectos requiere un esfuerzo emocional considerable.

Este tipo de declaraciones han generado empatía entre sus seguidores, quienes valoran su franqueza en un mundo donde la perfección suele ser la norma. Kendall Jenner no solo presume un cuerpo envidiable junto a la piscina, sino también una valentía poco común: la de mostrarse tal como es, con luces y sombras, en medio de una industria que rara vez permite bajar la guardia.