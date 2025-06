Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo se robó la atención de propios y extraños durante su asistencia a la celebración de los 10 años de Netflix, llevado a cabo con un sinfín de celebridades en el Palacio de Cibeles, en Madrid, España.

La modelo e influencer se encargó de tener todas las miradas sobre ella al llegar a la alfombra roja ataviada con un ajustado total black look de cuero de Serpiente.

Posó para la cámara ataviada con un vestido midi de escote corazón, con pequeños tirantes y ajuste en la falda; la prenda presentó detalles tejidos con cordones negros. Combinó el vestido con un par de zapatillas negras, pendientes de diamantes y llamativos anillos en ambas manos.

Complementó su elegante apariencia con su cabello peinado con raya de lado y voluminosos mechones ondulados, labial nude, blush bronceado, sombras marrones y un fino cat eye.

La estrella de las redes sociales asistió al aniversario de la plataforma streaming luego de que ella misma confirmara que su programa Soy Georgina no renovará una nueva temporada a pesar de ser una de las series originales de Netflix más exitosas y que genera más millones de dólares.

Georgina le dijo a Cristiano Ronaldo, durante una entrevista entre los dos para Vogue Arabia, que no tiene planes para hacer la cuarta temporada de su serie aunque la producción le hizo ganar al menos 30 millones de dólares desde que se estrenó en 2022.

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Soy Georgina se trató de una serie, en formato de telerrealidad, que mostró durante tres temporadas su vida de lujos como pareja de Ronaldo y como madre de sus cinco hijos.

“El reality ha sido una de las experiencias profesionales más importantes y la que más ilusión me ha hecho. Ha sido mucho trabajo y requiere mucho esfuerzo”, dijo Rodríguez mientras el astro del futbol la entrevistaba.

“Me gusta que me haya dado la oportunidad de mostrar mi verdadero yo al mundo. Ha sido el proyecto más importante y de mayor envergadura que he realizado hasta ahora. Sin embargo, por el momento, no planeo continuar con el reality”, agregó.

Según contó, la celebridad está enfocada en otros proyectos que planea poner en marcha en un futuro cercano dentro del ámbito de la moda; además quiere estar cerca de la familia que creó junto a Cristiano Ronaldo.

“Emocionalmente estoy completamente feliz, ya que he cumplido mi sueño de crear una familia increíble. Es tan maravilloso que sólo puedo agradecer a Dios y a la vida por esta bendición”, señaló.

“Profesionalmente, aún tengo muchos sueños por cumplir, a pesar de haber alcanzado muchos de los más importantes en la moda. Tengo muchos proyectos nuevos que espero que vean pronto y que me entusiasma mucho compartir. Estén atentos”, añadió.