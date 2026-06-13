La espectacular presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar, sobre todo porque los aficionados continúan preguntándose si realmente la cantante colombiana se presentó en el estadio Ciudad de México o utilizó una doble. La duda a este misterio fue resuelta por los bailarines que la acompañaron durante el show, quienes rompieron el silencio y contaron la verdad de esta polémica.

Después de que Shakira cantó previo al partido de México vs Sudáfrica, miles de internautas comentaron que la cantante lucía completamente diferente e incluso, pusieron en duda que fuera ella, ya que señalaron que su rostro era otro, además de que la forma de bailar no era la misma de la nacida en Barranquilla, Colombia.

Las especulaciones crecieron aún más después de que varios videos del evento mostraron momentos en los que, según los internautas, el rostro de la intérprete de Hips Don't Lie lucía irreconocible. Ante la ola de comentarios, integrantes del equipo de baile que acompañó a Shakira decidieron responder a los rumores y aclarar lo ocurrido durante la presentación.

A través de su cuenta de TikTok, dos bailarines mostraron estar sorprendidos por todas las especulaciones que hay alrededor de la doble de Shakira que supuestamente se habría presentado en la inauguración del Mundial 2026 en México.

Ángel Fernandez y Danna Navarrete aseguraron que la cantante estuvo presente durante toda la actuación y negaron las versiones que apuntaban a la utilización de una doble para reemplazarla en el escenario.

“Wey qué pedo con la gente que está diciendo que no era Shakira la de la inauguración del mundial”, señaló Fernández; “Nosotros les podemos confirmar 100 que si era ella”, dijo por su parte la bailarina.

“Nosotros bailamos con ella en la inauguración, vayan a ver los videos están en nuestras historias, tenemos foto con ella, hablamos con ella, dejen de decir que no era Shakira, porque sí era ella", expresaron con molestia.

“Se rifó, lo hizo increíble, ensayó muchísimo para esto, no demeritan su trabajo. Shakira, te amamos, nosotros te defendemos”, puntualizaron.

@angelfernandezdance Para los que andan diciendo que no era Shakira en la apertura 🤬 dejen de inventarse historias 🫠 ♬ sonido original - Ángel Fernández

¿Por qué surgió el rumor de la doble de Shakira en la inauguración del Mundial?

Algunos usuarios afirmaron que ciertas imágenes mostraban a una persona distinta a Shakira durante la inauguración del mundial ya que su rostro parecía hinchado y su boca era diferente.