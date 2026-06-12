El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego volvió a convertirse en tendencia luego de aparecer en el partido México vs Sudáfrica con una apariencia que desató reacciones, dudas y decenas de especulaciones: los principales comentarios señalaron que el dueño de Elektra lucía muy joven, con varios años menos, por lo que aseguraron que se habría sometido a una cirugía o tratamiento estético. ¿Ya lo viste? ¡Checa las imágenes!

La presencia del dueño de TV Azteca en el partido inaugural de México vs Sudáfrica no pasó desapercibida y en redes sociales circulan varios videos en los que se observa cómo lo recibió la afición que se encontraba en el Azteca, ahora llamado Estado Ciudad de México.

Los aficionados se dividieron, ya que mientras algunos le gritaron “¡Presidente!” y le mostraron su apoyo, otros lo insultaron y le lanzaron toda clase de groserías que él sólo respondió con una sonrisa.

Además de este recibimiento en el Azteca, otro detalle que llamó la atención fue el aspecto rejuvenecido que mostró el presidente de Grupo Salinas, quien lució visiblemente más joven que en apariciones anteriores.

"Se ve más joven", "¿Qué se hizo?", "Parece que se quitó varios años de encima", “Luce diferente”, y “Qué bien se ve el tío Richie”, fueron algunas de las reacciones de usuarios de TikTok e Instagram.

Hasta el momento, el empresario no ha informado sobre algún tratamiento o procedimiento estético relacionado con su apariencia, no obstante, su look actual ya generó polémica.

Mientras algunos usuarios atribuyeron su aspecto rejuvenecido a su estilo de vestir, otros señalaron que podría tratarse de algún tratamiento que ahora utilizan las celebridades, como el biohacking y terapias celulares para rejuvenecer; además, no descartaron el uso de Ozempic.

¿Qué edad tiene Ricardo Salinas Pliego?

Ricardo Salinas Pliego nació el 19 de octubre de 1955, por lo que actualmente tiene 70 años. A lo largo de los años ha mantenido una intensa actividad empresarial y una presencia constante en medios de comunicación y redes sociales, donde comparte opiniones sobre economía, política y temas de actualidad.