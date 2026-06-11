Ricardo Salinas Pliego es uno de los asistentes estelares a la inauguración de la Copa 2026, que se lleva a cabo en el Estadio Azteca con un sinfín de festividades y celebraciones.

Su llegada al coloso de Santa Úrsula causó conmoción entre los asistentes, quienes ya lo llaman el “próximo presidente de México”. Según circula en redes sociales, en los videos de su arribó se escuchan comentarios mixtos, entre ovaciones e insultos por parte de la afición.

Cabe destacar que en los últimos días el empresario ha estado lanzando duras críticas en contra de Claudia Sheinbaum y la actual administración por el manejo del país, sus presuntos vínculos con el narcotráfico y hasta la mala y cara organización de la justa deportiva en la Ciudad de México.

En sus redes sociales adelantó que se dirigía al estadio esta mañana, señalando que tenía una “cita con México”. En X escribió: “Bueno pues, ya es hora de mi cita con México ¡Vamos a ganar, México”.

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El dueño de TV Azteca llegó a las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México acompañado de su esposa. Previo a la inauguración, Salinas confirmó su asistencia y presencia al primer partido de la justa entre México y Sudáfrica por invitación de Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Hoy me reuní en casa con @MikelArriolaP y mi hijo @SalinasBenjamin. Platicamos sobre la importancia de la iniciativa privada en el @fifaworldcup_es, y me invitó a asistir mañana al partido inaugural en representación de los mexicanos trabajadores y de bien. Nada más que voy a pedir el cambio de número por el #30”, apuntó el multimillonario en X.

En torno a esto, Arriola apuntó que la visita a Salinas y su invitación por parte de la FMF “no interviene en la vida política del país”.

Bueno pues ya es hora de mi cita con México 🇲🇽



¡¡¡Vamos a ganar México!!! pic.twitter.com/n4gNNd4XfP — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 11, 2026

Después de que se hiciera viral su llegada al Azteca, en redes comenzaron a circular imágenes del empresario hechas con inteligencia artificial donde lo muestran en el centro del estadio con la banda presidencial inaugurando el Mundial 2026 en lugar de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Salinas Pliego llegó a la inauguración mientras la presidenta decidió no asistir y reglar su boleto a una joven.

Justo en la mañanera de este jueves 11 de junio , la presidenta habló sobre la deuda que tenía el empresario con el SAT, que fue uno de los motivos de su hostilidad compartida, según dijo Sheinbaum, Salinas ya está pagando sus impuestos conforme a la ley.