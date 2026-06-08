A casi dos semanas de la polémica desencadenada por los comentarios de Claudia Sheinbaum sobre “no ver TV Azteca” y las acusaciones de “intento de censura” hechas por la misma empresa y Ricardo Salinas Pliego, la presidenta y el empresario se confrontan de nueva cuenta. ¿Ahora por qué? ¿Qué pasó?

El dueño de TV Azteca se burló públicamente del lanzamiento de Olinia, el primer auto eléctrico mexicano, y de la promoción que hizo la presidenta este domingo al conducirlo durante un evento de gobierno en Zumpango, Estado de México.

Según comentó el empresario, a los mexicanos les conviene más comprarse una moto Italika, que vende en su cadena Elektra, que un auto de 150 mil pesos, ya que es más barata, están disponibles a la venta ahora mismo y con mejor velocidad.

En X, Salinas Pliego comparó el vehículo con las motocicletas contraponiendo sus características: “Hoy es un buen momento para recordarles que la Italika es más accesible. Cuesta $16,999 pesos, alcanza hasta 73 km/h, autonomía de hasta 150 km por tanque. Disponible para comprar ahora”.

Y agregó: “Mientras tanto, el ‘Bochairo’ va a costar entre $150,000 pesos, alcanzar 50 km/h y, si todo sale bien… llegar al mercado hasta 2027. La imagen perfecta de la diferencia entre un empresario privado que fabrica y vende productos útiles y a buen precio para la gente, y un gobierno que desarrolla proyectos absurdos costosos y sin sentido”.

Después de sus comentarios, Salinas reposteó un video hecho con inteligencia artificial donde se hace una burla de la resistencia del auto, poniendo a una persona con sobrepeso sentándose en el lugar del conductor y rompiendo al instante el vehículo.

Hoy es un buen momento para recordarles que la @ItalikaOficial más accesible:



Cuesta $16,999 pesos.

Alcanza hasta 73 km/h.

Autonomía de hasta 150 km por tanque.

Disponible para comprar hoy mismo.



Mientras tanto, el “Bochairo” va a costar entre $150,000 pesos, alcanzar 50 km/h… https://t.co/y5X9SGKl40 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 7, 2026

Los comentarios del empresario llegaron hasta presidencia, desatando una nueva polémica en torno a Sheinbaum y su colaboración con instituciones públicas como el Instituto Nacional Politécnico (IPN) y el Tecnológico Nacional.

En la mañanera, Sheinbaum respondió a las burlas del empresario, diciendo que estaba enojado porque se le obligó a pagar millones de pesos en impuestos que le debía al SAT.

“Lo que nosotros digamos, ellos van a estar en contra. No importa, lo que sea. Están enojados porque al final tuvieron que pagar los impuestos”, respondió la presidenta ante la prensa.

Aunado a esto, Sheinbaum Pardo respondió que el lanzamiento del auto está diseñado para cubrir a las necesidades específicas de movilidad de los mexicanos, ya sea en pueblos o ciudades del país.

En la misma conferencia, Roberto Capuano, director y coordinador del proyecto Olinia, defendió el lanzamiento del auto eléctrico, destacando que el vehículo no competirá con el mercado automotriz, sino para apoyar a los mexicanos.

“Lo que nos motivó fue encontrar un producto distinto y especial para los usos que tenemos aquí (...) No es ni una moto, ni un coche, es un vehículo que tiene una nueva categoría de movilidad que existen en otras partes”, señaló.

“Le llamamos nosotros minimovilidad, pero la norma formalmente se llama un vehículo eléctrico de baja y media velocidad, eso quiere decir que podemos no parecer ni moto ni coche, sino algo intermedio”, agregó.