Un sismo de magnitud 6.4 se registró la tarde de este 8 de junio de 2026 frente a las costas de Cuba, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 18:00:27 UTC y tuvo su epicentro a 118 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, con una profundidad de 33 kilómetros.

Las coordenadas proporcionadas por el USGS ubicaron el evento sísmico en los 22.800 grados de latitud norte y 85.300 grados de longitud oeste, en una zona del Caribe donde convergen importantes sistemas tectónicos.

URGENTE: Reportan sismo Magnitud Preliminar 6.1 cerca de Cuba.



Percepción moderada en Quintana Roo y Yucatán.



pic.twitter.com/zxCgIQdAtl — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) June 8, 2026

¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 6.4?

El terremoto se localizó en aguas cercanas al occidente de Cuba, una región que históricamente ha registrado actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica.

El movimiento alcanzó una magnitud de 6.4, considerada fuerte, aunque la profundidad de 33 kilómetros podría influir en la intensidad con la que fue percibido en distintas zonas de la isla y regiones cercanas.

¿Hay alerta de tsunami tras el terremoto en Cuba?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no habían informado sobre una alerta de tsunami asociada al sismo.

Sin embargo, organismos especializados continúan monitoreando la actividad en el Caribe para determinar si existe algún riesgo adicional para las zonas costeras.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Según el reporte del USGS, los datos preliminares indican: