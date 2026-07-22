Alejandra Jaramillo confirmó que ya no forma parte de Univision, semanas después de la polémica que protagonizó al celebrar la derrota de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

La conductora y actriz ecuatoriana compartió un video en redes sociales en el que habló por primera vez sobre su salida de la televisora, agradeció el apoyo recibido durante las últimas semanas y reiteró que sus disculpas fueron sinceras.

Te contamos qué informó Univision, qué dijo la presentadora y cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales.

¿Qué dijo Univision sobre la salida de Alejandra Jaramillo?

A través de sus redes sociales, Univisión anunció que Alejandra Jaramillo dejaba de formar parte del programa Siéntese Quien Pueda.

La empresa agradeció "su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público".

También añadió:

"De parte de toda la familia de Siéntese Quien Pueda y de We Love Entertainment le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos".

♬ original sound - Univision @univision Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese Quien Pueda. Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público. #Clippeo

¿Qué dijo Alejandra Jaramillo sobre su salida de Univision?

En su cuenta de Instagram, Alejandra Jaramillo confirmó que ya no trabaja para Univision.

En un video de más de seis minutos agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió durante las últimas tres semanas y aseguró sentirse tranquila con la forma en que enfrentó la polémica.

La conductora afirmó que nadie la obligó a ofrecer disculpas públicas, aunque explicó que el mensaje sí tuvo que ser aprobado por sus superiores antes de publicarse.

"Quiero decirles que por supuesto esto no es nada fácil, estos días no han sido nada fáciles. Estoy tranquila con mi actuar, estoy tranquila con mis disculpas... esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas, me nacieron del corazón ".

Y añadió:

"Fueron aprobadas para poderlas decir. No fueron alteradas, fueron dichas tal cual me nacieron del corazón. No fui obligada a pedirlas; es más, quiero ratificarlas".

La actriz y conductora ecuatoriana acompañó el video con el siguiente mensaje:

"Amigos, el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y el amor . Todo va a estar bien. La última palabra sobre mi vida la tiene Dios. Él me pondrá donde Él quiera. ¡Los amo! Gracias por todo".

Redes reaccionan a la salida de Alejandra Jaramillo de Univision

La noticia provocó numerosas reacciones, especialmente en las publicaciones de Univision en TikTok.

Mientras algunos usuarios mexicanos celebraron la salida de la conductora, otros consideraron que la decisión fue injusta y defendieron su derecho a expresar su opinión.

Entre los comentarios destacan:

"Tuvo que haber sido más agradecida con el país que le dio oportunidades".

"A México se le respeta".

"Gracias Univisión por escuchar a la audiencia mexicana".

"Ahora todos los mexicanos a apoyar Univision ".

"Qué injusticia".

"Qué triste, ya no hay libertad de expresión".

"Desde hoy dejaré de seguir a Univision ".

"Vendrán cosas mejores para nuestra Alejandra".

¿Qué dijo Alejandra Jaramillo que ofendió a los mexicanos?

La polémica comenzó después de que Inglaterra derrotó 3-2 a México en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro, Alejandra Jaramillo publicó un video celebrando el triunfo del conjunto inglés acompañado del mensaje:

"Yo quería solo una cosa para dormir tranquila hoy".

Posteriormente escribió:

"No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCI".