Luego de la polémica que generó por burlarse de la afición mexicana tras la derrota del Tri ante Inglaterra en el Mundial 2026, la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo ofreció disculpas públicas a través de Instagram. Sin embargo, muchos usuarios aseguraron que sus palabras no fueron sinceras y rechazaron su mensaje.

La controversia comenzó después de que la presentadora, quien trabaja para TelevisaUnivision, publicara un video celebrando el triunfo de Inglaterra sobre México y lanzara comentarios que numerosos aficionados consideraron ofensivos.

A continuación te contamos qué fue lo que dijo Alejandra Jaramillo y cómo reaccionaron las redes sociales.

¿Por qué Alejandra Jaramillo fue criticada por los mexicanos?

En un video que ya acumula más de 5 millones de reproducciones y más de 54 mil comentarios, la conductora de Univision celebró el triunfo de Inglaterra sobre México, luego de que la Selección Mexicana eliminara previamente a Ecuador con un marcador de 2-0.

"Yo quería solo una cosa para dormir tranquila hoy. Gracias Kane, gracias Bellingham. Me dicen que tienes raíces esmeraldeñas", escribió en el video.

Pero lo que más molestó a los aficionados mexicanos fue el mensaje que publicó después:

"No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI".

¿Qué dijo Alejandra Jaramillo en sus disculpas?

Tras la controversia, Alejandra Jaramillo publicó un video de casi cinco minutos de duración en Instagram, donde pidió disculpas a los mexicanos que se hubieran sentido ofendidos y agradeció a TelevisaUnivision por las oportunidades que le ha brindado desde que llegó a Estados Unidos hace cuatro años y medio.

"Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial . Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente, tengo amigos mexicanos".

Jaramillo continuó:

"Estoy en Estados Unidos hace cuatro años y medio cumpliendo un sueño de trabajar como comunicadora en la cadena de habla hispana más importante que tiene este país, que es Univision... y eso se respeta, se ama. Yo de verdad solo tengo gratitud por las oportunidades que he tenido la dicha de vivir dentro de este país... y que si cometí un error no quiero justificarlo, solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras... Si les soy bien honesta, nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de México como nación, hacia México como país. Eso no existió...".

También aseguró que siempre ha procurado conducirse con respeto.

"Yo siempre he tenido la bandera del amor y el respeto hacia todas las personas mientras yo camine por esta vida. A mí me parece que los colores, las banderas, las audiencias y la gente se respetan, especialmente los latinos. Yo soy una madre latina, migrante, que vino a este país a empezar desde cero... Yo estoy muy agradecida con TelevisaUnivision por caminar conmigo de la mano en este proceso... Mis disculpas más sinceras si alguien se sintió ofendido. El futbol está para disfrutarse".

Redes sociales rechazan las disculpas de Alejandra Jaramillo

El video de las disculpas no tardó en hacerse viral y cientos de usuarios aseguraron que no creían en sus palabras ni aceptaban su disculpa. Incluso, algunos utilizaron las mismas expresiones que la conductora empleó para burlarse del Tri.

Entre los comentarios destacan: