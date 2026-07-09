Erling Haaland ha sido una de las grandes figuras del Mundial 2026. Además de su capacidad goleadora, el delantero noruego destaca por la forma en que aprovecha su físico para acelerar, cambiar de dirección y superar a los defensores.

Un estudio publicado por Football Kit identifica tres factores que explican por qué los primeros pasos de Erling Haaland son tan difíciles de detener para los defensores de élite. Aquí te contamos cuáles son.

¿Por qué Erling Haaland acelera tan rápido?

De acuerdo con el estudio, la principal característica que distingue a Haaland es su capacidad para acelerar en las primeras cinco a diez yardas. No se trata de que sea el futbolista más rápido, sino de la potencia explosiva que genera en sus tres primeros pasos.

En otras palabras, Haaland aprovecha al máximo su físico para sacar ventaja desde el inicio de cada carrera. Cada apoyo sobre el suelo le permite impulsarse con gran fuerza y, al mismo tiempo, mover las piernas con una rapidez poco común para un jugador de su estatura.

El estudio señala que su aceleración se basa en tres aspectos fundamentales:

Se impulsa con mucha fuerza.

Mueve las piernas a gran velocidad.

Coloca el cuerpo en una posición que le permite ganar velocidad con cada zancada.

La biomecánica detrás de la velocidad de Erling Haaland

El estudio explica que Haaland inclina el torso alrededor de 45 grados al iniciar el sprint. Esa postura hace que la fuerza se proyecte hacia adelante y no hacia arriba, lo que le permite acelerar con mayor rapidez. Además, durante la fase de impulso coloca las espinillas casi paralelas al suelo, lo que maximiza la fuerza que aplica en cada paso.

Otro aspecto que destaca el análisis es que su tiempo de contacto con el suelo es muy reducido para un jugador de su estatura (1.94 metros) y peso (87 kilogramos). Esto le permite mover las piernas con la frecuencia de un atleta más pequeño, combinando zancadas largas con una cadencia muy rápida.

El estudio añade que los atletas altos suelen tener más dificultades para acelerar y cambiar de dirección porque su centro de gravedad está más elevado. Haaland compensa esa desventaja bajando considerablemente las caderas al iniciar el sprint, lo que le proporciona una base más estable para generar potencia explosiva.

No sólo fuerza: la inteligencia táctica de Haaland

Además de sus capacidades físicas, el estudio resalta el procesamiento cognitivo y la percepción espacial del delantero noruego. Estas habilidades le permiten anticipar los movimientos de sus compañeros y de los defensores.

Gracias a esa lectura del juego, Haaland puede plantar un pie y girar rápidamente las caderas incluso antes de que llegue el pase, lo que le da una valiosa ventaja sobre sus rivales.

Cómo administra su energía durante un partido

El análisis también destaca que Haaland no presiona de manera constante durante los 90 minutos. En cambio, administra su esfuerzo para reservar energía y utilizarla en los momentos clave del encuentro.

Según el estudio, su estilo de juego se basa en una serie de aceleraciones explosivas separadas por periodos de recuperación activa. Esta estrategia le permite recuperarse del enorme desgaste físico que exige su particular forma de jugar y mantener su explosividad cuando el equipo más la necesita.