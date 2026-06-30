Erling Haaland no solo se ha convertido en una de las grandes figuras del Mundial 2026 por su capacidad goleadora, sino también por su carisma dentro y fuera de la cancha. El delantero de Noruega y estrella del Manchester City acapara la atención de los aficionados, quienes buscan conocer más sobre su vida personal. Te contamos cuántos años tiene, cuánto mide, quién es su novia, cuál es su fortuna, su dieta y cómo va en la lucha por el título de goleo del torneo.

¿Quién es Erling Haaland?

Su nombre completo es Erling Braut Haaland y se desempeña como delantero del Manchester City F. C., de la Premier League de Inglaterra.

Además, es hijo del exfutbolista noruego Alf-Inge Håland.

Debutó con la selección absoluta de Noruega en 2019 y actualmente es el máximo goleador histórico del combinado nacional.

¿Cuántos años tiene Erling Haaland y dónde nació?

Erling Haaland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, ciudad donde su padre jugaba como futbolista profesional.

Aunque nació en territorio inglés, tiene nacionalidad noruega y representa a Noruega en competencias internacionales.

Actualmente tiene 25 años.

¿Cuánto mide Erling Haaland?

Una de las características que distingue a Haaland es su imponente físico, pues mide 1.95 metros.

¿Quién es la novia de Erling Haaland?

Erling Haaland mantiene una relación con Isabel Haugseng Johansen, a quien conoció cuando ambos formaban parte del club Bryne FK.

Mientras Haaland jugaba en las categorías juveniles masculinas, Isabel lo hacía en las femeniles.

La pareja ha mantenido su relación alejada de los reflectores. En 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo; sin embargo, han preferido mantener en privado tanto su identidad como su imagen. Algunos medios aseguran que lleva el nombre de Odín. Pero no está confirmado.

¿Cuál es la dieta de Erling Haaland?

Haaland además ha llamado la atención por la estricta dieta que sigue para mantenerse en óptimas condiciones físicas. De acuerdo con entrevistas y reportes sobre sus hábitos alimenticios, el delantero noruego consume alrededor de 6,000 calorías al día.

Entre los alimentos que suele incluir en su dieta se encuentran:

Corazones e hígados de vaca

Filetes enormes

Miel cruda

Lubina

Espárragos

Arroz frito con huevo

Filetes tomahawk

Leche cruda

Pan de masa madre

Café

¿Cuál es la fortuna de Erling Haaland?

De acuerdo con Forbes, Erling Haaland figura entre los futbolistas con mayores ingresos del mundo.

Para 2026, sus ingresos anuales rondan los 80 millones de dólares , de los cuales aproximadamente 20 millones provienen de contratos publicitarios y acuerdos comerciales fuera de las canchas.

Además, su salario base con el Manchester City asciende a alrededor de 36 millones de dólares anuales, sin contar bonos por rendimiento y premios deportivos.

¿Cuántos goles lleva Erling Haaland en el Mundial 2026?

Erling Haaland se mantiene entre los máximos goleadores del Mundial 2026.

Tras marcar en el partido entre Noruega y Costa de Marfil, el delantero llegó a cinco goles en el torneo y continúa en la pelea por el campeonato de goleo.

Hasta ese momento, Lionel Messi suma seis anotaciones, por lo que Haaland sigue muy cerca de alcanzarlo.