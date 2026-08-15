Un nuevo video de Galilea Montijo volvió encender las alertas y a generar conversación luego de que usuarios de redes sociales señalaran que la espalda de la conductora del programa Hoy lucía "rara". Las imágenes, captadas durante el cumpleaños de Wendy Guevera en La Casa de los Famosos, provocaron cientos de comentarios y cuestionamientos sobre si la artista se habría realizado otro procedimiento estético.

La polémica surgió después de que se difundiera un video en el que Galilea aparece durante una celebración de La Casa de los Famosos México. Algunos internautas cuestionaron si existe algún problema o secuela en su espalda derivado de una cirugía estética.

Los usuarios de redes sociales precisaron que se alcanzan a observar ciertos pliegues, por lo que especularon sobre una probable liposucción o procedimiento para reducir tallas. Sin embargo, otros internautas indicaron que su espalda podría lucir así por la edad, ya que la presentadora tiene 53 años.

Hasta el momento no hay una declaración pública de Galilea Montijo en la que confirme que una lesión o complicación médica relacionada específicamente con su espalda. Sin embargo, se espera que en los próximos días se pronuncie al respecto, como lo hizo en las últimas semanas, después de que se viralizarán imágenes de su rostro, específicamente, de su boca y su ojo.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre los cambios en su rostro?

La conductora señaló que estaba recibiendo tratamiento por una afectación relacionada con un nervio facial, el cual había provocado cambios en la movilidad de su rostro.

"Cuando siento que yo no puedo controlar mi boca ni mi ojo, claro, para los memes son maravillosos, pero a mí me daba muchísimo dolor”, contó en el podcast "Bajo la piel", conducido por la doctora Marimar Guerra.

¿Galilea Montijo ha hablado de cirugías estéticas?

Sí, en julio pasado, Galilea cuestionó algunos de los comentarios que recibió y pidió mayor empatía ante las opiniones sobre su apariencia. Incluso, explicó que algunas imágenes que circulaban en internet habían sido modificadas o mostraban una apariencia que ella misma consideraba distorsionada.

¿Galilea Montijo tiene parálisis facial?

Galilea explicó que la estaban tratando como si tuviera una parálisis facial derivada de un nervio afectado, pero aseguró que ya se encuentra en tratamiento.

“Me ponen células madre, yo no me preocupaba ni la ceja, me preocupaba la quemadura, durante estos seis meses que se arregla, que no se arregla y yo, la cara cada vez más la veía cómo la ceja se me veía de este lado, la boca se me venía de este lado, porque era una cosa que yo no la podía controlar. La contractura tan grande que tenía en el cuello (...) Este lado se empezó a venir para acá. Me empiezan a tratar como si yo tuviera una parálisis”, relató en el podcast.