Galilea Montijo decidió no quedarse callada y pronunciarse ante la ola de críticas que ha recibido por su apariencia, sobre todo, por las últimas imágenes que circularon en redes sociales en las que usuarios señalaron que a la presentadora se le veía el rostro “chueco”; con un mensaje contundente, la estrella del programa Hoy dijo que se sentía tranquila con los cambios que se ha hecho: “El día que me pague la cirugía, reclamen”, indicó.

En los últimos meses, usuarios de redes sociales han comentado que el rostro de la famosa conductora luce diferente tanto en fotografías, como en apariciones en televisión y redes sociales. La principal especulación es que se habría sometido a procedimientos estéticos que no habrían arrojado los resultados esperados, ya que anteriormente fue captada con el rostro hinchado y con dificultades para hablar.

Es por esto que los internautas se han lanzado en su contra ya que Montijo había preferido no dar tantos detalles al respecto sobre si se hizo o no alguna cirugía. No obstante, en esta última ola de señalamientos, la artista decidió romper el silencio y defenderse ante los ataques.

Fue en un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que Galilea respondió a quienes aseguran que su rostro luce diferente y que se habría sometido a procedimientos estéticos.

Con su característico sentido del humor, la conductora dejó claro que las decisiones sobre su apariencia corresponden únicamente a ella y lanzó un comentario que se convirtió en uno de los temas más comentados: “Han surgido muchísimas páginas incluso donde hasta yo me veo distorsionada (...) me da mucha risa, me da mucha curiosidad que hoy en día las mujeres estemos pidiendo tanto respeto de que no se hablen de los cuerpos, de que no se hablen de mujeres contra mujeres, que la sororidad, y las primeras que son de verdad súper duras, son las mujeres”, dijo.

La conductora de Hoy aceptó que la vez pasada sí se veía hinchada de la cara: “Aquella vez sí, la verdad sí quedé súper hinchada. Yo creo que debí de haberme esperado una semanita más”. A la par, añadió que siempre tendrá en cuenta las críticas positivas y constructivas.

Sin embargo, no permitirá que las personas quieran lastimarla por las decisiones que ella toma con su vida y su cuerpo: “El día que alguien me pague la cirugía y no le gustó cómo quedó, pues que tenga todo el derecho de reclamar, pero mientras tanto yo me siento muy bien, estoy muy tranquila”, aseveró.

Finalmente, dijo: “A mí no me gusta meterme con nadie, no me gusta criticar a nadie. Tengo sentido del humor, eso sí, 100% me río hasta de mí. Pero cuando veo tanta crítica, digo, ¿y la sororidad?”.

La respuesta de Galilea dividió opiniones en redes sociales, ya que mientras algunos usuarios respaldaron a la conductora y defendieron su derecho a decidir sobre su imagen, otros continuaron opinando sobre los cambios en su rostro.

¿Quién es Galilea Montijo?

Galilea Montijo es una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana. Es originaria de Guadalajara, Jalisco, y nació un 5 de junio de 1973, por lo que actualmente tiene 53 años. A lo largo de su trayectoria, Galilea ha participado en programas de entretenimiento, telenovelas, concursos y realities, aunque actualmente es una de las figuras principales del programa Hoy.