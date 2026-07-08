Galilea Montijo volvió a convertirse en tendencia en redes sociales por los cambios en su rostro. La conductora principal de La Casa de los Famosos México 2026 ha recibido críticas por su apariencia, mientras que algunos usuarios incluso la comparan con Andrea Legarreta, su compañera en el programa Hoy, y aseguran que luce mayor pese a ser más joven.

Pero ¿qué le pasó realmente a Galilea Montijo? Esto es lo que ha explicado sobre el procedimiento estético al que se sometió, por qué surgieron las comparaciones con Andrea Legarreta y qué opinan las redes sociales.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en la cara?

Semanas atrás, Galilea Montijo apareció en el programa Hoy con un aspecto diferente en el rostro, algo que no pasó desapercibido entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

Tras las críticas, la conductora explicó que no se sometió a una cirugía estética, sino a un procedimiento no invasivo para levantar las cejas, y que todavía se encontraba en proceso de desinflamación.

De acuerdo con MayoClinic, el levantamiento de cejas "mejora el aspecto de la frente, de las cejas y del contorno de los ojos".

Además, puede realizarse sin cirugía dependiendo de la técnica utilizada.

"Nunca estuve como en las fotos que pusieron, no sean gachos", aseguró la conductora.

Más tarde, durante la inauguración de una nueva sucursal de la clínica estética antiage a la que asiste, Montijo explicó por qué decidió realizarse el procedimiento por recomendación de su doctora.

"A mí el bótox me cae muy mal, me lo pone acá (en la frente), y los ojos y la mirada se me hacía espantosa, entonces tomamos la decisión, me dijo: '¿Por qué no levantamos la ceja y ya te quedas sin estarte poniendo bótox?'".

La presentadora también aseguró que las críticas ya no le afectan.

"Porque estoy agarrada de mi familia, de la gente que me quiere, de la gente que me conoce, del público que me tira buena onda".

¿Por qué comparan a Galilea Montijo con Andrea Legarreta?

Las comparaciones entre Galilea Montijo, de 53 años, y Andrea Legarreta, de 54 años, surgieron luego de que una usuaria de TikTok señalara que ambas conductoras tienen apenas un par de años de diferencia y que, en su opinión, lucen muy distintas debido a los procedimientos estéticos.

Además, comentó que Montijo debería pedirle consejos de belleza a Legarreta, pues considera que la conductora de Hoy está envejeciendo de forma más natural.

¿Qué dicen las redes sociales sobre el rostro de Galilea Montijo?

En los comentarios de dicho video en TikTok, los usuarios compararon a Galilea Montijo con Ninel Conde, la Tigresa del Oriente e incluso con Alfredo Palacios. Mientras unos aseguran que el procedimiento alteró su expresión facial, otros consideran que las imágenes difundidas están editadas o que el maquillaje influye en su apariencia y piden respeto hacia la conductora.

Entre los comentarios destacan:

" Galilea se veía increíble el año pasado. No sé por qué la regó así o quién le dijo que se veía mal".

"Ay no, sí se ve súper mal, le arruinaron la cara totalmente".

"¿Y por qué tienen que comparar? Cada quien es libre de hacer lo que le plazca con su rostro o cuerpo, dejen de opinar".

"Cómo monetizan con cada cosa. Simplemente editan las fotos, jaja. Yo la vi hoy en vivo en la revelación del nuevo habitante de La Casa de los Famosos y se veía muy bien".

"Dejen de hablar del físico de las demás personas".

"Se hizo lo mismo que Ninel ".

"Es el maquillaje".

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 se estrenará el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX .

Hasta el momento, la producción ha confirmado la participación de Ernesto Laguardia y Karina Torres como los primeros habitantes de la nueva temporada, aunque en los próximos días se darán a conocer más celebridades que formarán parte del reality.