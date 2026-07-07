La eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026 dejó uno de los videos más comentadas del torneo. Tras imponerse 4-1 en los octavos de final, los jugadores de Bélgica celebraron en el vestidor imitando el característico baile del presidente estadounidense Donald Trump, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El festejo no fue casual. Días antes ya existía una polémica relacionada con Trump y la selección estadounidense. A continuación te contamos qué ocurrió y cómo reaccionó internet al peculiar festejo de los belgas.

¿Por qué Bélgica celebró con el baile de Donald Trump?

La polémica entre Bélgica y Donald Trump comenzó días antes del partido de octavos de final, cuando el presidente de Estados Unidos llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que revisara la tarjeta roja que había recibido el delantero estadounidense Folarin Balogun durante el encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

La expulsión ocurrió después de que los tacos de Balogun impactaran en el tobillo del defensor Tarik Muharemovic, poniendo en riesgo su integridad física.

Tras la llamada de Trump, se levantó la tarjeta roja a Balogun, por lo que el delantero pudo disputar el partido frente a Bélgica.

Al respecto, este lunes dijo Trump a periodistas de la Casa Blanca: "Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta...Me pareció que fueron dos grandes atletas que chocaron entre sí y se enredaron".

Infantino señaló en un comunicado también publicado el lunes que: "Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso jurídico en curso en el que intervenían los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto a su debido tiempo por los órganos competentes".

Bélgica elimina a Estados Unidos y celebra con el baile de Donald Trump

Ayer 6 de julio, la selección de Bélgica derrotó 4-1 al conjunto estadounidense en los octavos de final del Mundial 2026. Aunque Balogun estuvo en la cancha, no logró marcar.

Cuando Romelu Lukaku anotó el cuarto gol del encuentro, varios de sus compañeros celebraron imitando el famoso baile de Donald Trump, moviendo los brazos hacia adelante y hacia atrás.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que recurrieron al peculiar festejo. Después del partido, los futbolistas volvieron a realizar el baile en el vestidor para celebrar su clasificación a los cuartos de final.

🇺🇸4️⃣⚽️4️⃣🇧🇪 | MUNDIAL 2026: Los jugadores belgas hicieron el baile de Trump después de eliminar a Estados Unidos del Mundial. pic.twitter.com/nyzEdS0pjK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

JAJAJA, LOS JUGADORES DE BÉLGICA FESTEJANDO CON EL BAILE DE TRUMP.



MOMENTAZO. 😅🇧🇪🇺🇸 pic.twitter.com/BH5fQUKbC0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026

Redes sociales reaccionan al baile de Trump de la selección de Bélgica

Los videos del festejo no tardaron en viralizarse en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron el sentido del humor de los futbolistas belgas, otros bromearon con las posibles consecuencias que podría tener el gesto.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

"No se sorprendan si los belgas empiezan a tener problemas con sus visados y estadías..."

"Va a firmar un decreto para que no vuelvan a entrar a Estados Unidos ."

"Los van a invadir."

"Les van a querer poner aranceles."

"Lo hacen entre ellos, no en la cara de los estadounidenses. Nada que reprocharles."

"¡JAJAJAJA, se pasaron de belgas!"

"Qué agradables sujetos."

"Héroes."

Bélgica también lanzó una indirecta a Trump en Instagram

Además del festejo en la cancha y el vestidor, la selección de Bélgica compartió en su cuenta oficial de X dos fotografías del defensa Timothy Castagne y del delantero Romelu Lukaku celebrando el triunfo.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje "Anula esto", una frase que numerosos usuarios interpretaron como una indirecta relacionada con la polémica que involucró a Donald Trump antes del encuentro.