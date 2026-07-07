Si eres beneficiario de alguno de los programas de las Pensiones para el Bienestar, toma nota. La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Aquí te decimos qué día recibirás el depósito, según la letra inicial de tu primer apellido, cuánto corresponde a cada apoyo y qué hacer si el pago no se refleja.

¿Ya depositaron la Pensión Bienestar? Consulta qué letras cobran hoy 7 de julio y las fechas que siguen

De acuerdo con la página oficial de Programas para el Bienestar, hoy Martes 7 de julio cobran las personas cuya letra del primer apellido empiece con B.

El resto del calendario queda así:

Lunes 6 de julio: A

Martes 7 de julio: B

Miércoles 8 y jueves de julio 9: C

Viernes 10 de julio: D, E, F

Lunes 13 y Martes de julio 14: G

Miércoles 15 de julio: H, I, J, K

Jueves 16 de julio: L

Viernes 17 y Lunes 20 de julio: M

Martes 21 de julio: N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: P, Q

Jueves 23 y Viernes 24 de julio: R

Lunes 27 de julio: S

Martes 28 de julio: T, U, V

Miércoles 28 de julio: W, X, Y, Z

¿Qué Pensiones para el Bienestar reciben pago en julio-agosto y cuánto depositan?

Los programas que recibirán depósito durante este calendario son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: dirigida a personas de 65 años o más. Reciben 6,400 pesos bimestrales .

dirigida a personas de 65 años o más. Reciben . Pensión Mujeres Bienestar: dirigida a mujeres de 60 a 64 años. Reciben 3,100 pesos bimestrales .

dirigida a mujeres de 60 a 64 años. Reciben . Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Reciben un apoyo de 3,300 pesos bimestrales .

Reciben un apoyo de . Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. Reciben 1,650 pesos bimestrales.

¿Cómo saber si ya depositaron tu Pensión para el Bienestar?

Puedes comprobar si ya recibiste el depósito del bimestre julio-agosto mediante cualquiera de estas opciones:

Consulta el saldo en la aplicación oficial del Banco del Bienestar .

. Verifica el depósito en un cajero automático.

Llama a la Línea del Bienestar al 800 900 2000, selecciona la opción 1 e ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento.

¿Qué hacer si no recibes el depósito de tu Pensión para el Bienestar?

Si ya pasó la fecha que corresponde a la letra inicial de tu primer apellido y el depósito aún no se refleja, puedes levantar un reporte a través de la Línea del Bienestar al 800 639 42 64. También puedes acudir al Módulo de Atención Ciudadana de la Secretaría de Bienestar más cercano a tu domicilio para solicitar información sobre el estatus de tu pago.

¿Es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito?

De acuerdo con la página oficial de la Secretaria del Bienestar:

"No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, pues los recursos permanecen seguros en la cuenta bancaria de cada derechohabiente".