La Selección de Inglaterra no solo se llevó la victoria por 3-2 sobre México, sino también una grata sorpresa con la afición mexicana en este Mundial 2026. Y es que ya varios de sus jugadores destacaron la hospitalidad del público mexicano y el ambiente que se vivió en el Estadio Azteca.

Uno de ellos fue Dan Burn, quien aseguró que escuchar el Himno Nacional Mexicano antes del partido fue un momento "asombroso" y bromeó que incluso los dejó "sordos". Sus declaraciones sorprendieron en redes sociales y rápidamente dieron de qué hablar. Acá te contamos todo lo que dijo el defensa central.

¿Qué dijo Dan Burn sobre el Himno Nacional Mexicano?

Tras la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México, Dan Burn habló con los medios de comunicación en la zona mixta y aseguró que el ambiente que se vivió en el Estadio Azteca fue uno de los mejores que ha experimentado en su carrera. En especial, destacó la pasión con la que la afición mexicana entonó el Himno Nacional Mexicano.

"Sí. Es un estadio increíble. Lo dije antes, probablemente es el mejor estadio en el que he jugado. El ambiente era una locura. Como he dicho, el Himno Nacional de México nos dejó sordos. Fue asombroso. Y creo que este era un partido que merecía este estadio. Fue emocionante. Creo que todos en Inglaterra lo disfrutaron a las dos de la madrugada o a la hora que fuera, y deben estar muy orgullosos de la actuación del equipo".

Burn no es el único futbolista inglés que se sorprendió por la afición mexicana. Previamente Jude Bellingham dijo sobre el partido en el Azteca que: "El ambiente era magnífico; los fanáticos de México, increíbles también".

Las redes reaccionan a las palabras de Dan Burn

Las declaraciones del defensa inglés no pasaron desapercibidas por la afición mexicana en Tiktok, donde destacaron el el respeto que mostró hacia la afición y el Estadio Azteca. Además, desearon que su equipo fuera el ganador de la Copa Mundial.

Algunas de las reacciones fueron:

"Ojalá de corazón deseo que Inglaterra sea campeón del mundo".

"Estos vatos sí saben la vibra del Azteca ".

"Creo que ellos serán campeones del mundo; haber ganado en el Azteca les llenará de motivación".

"Honor a quien honor merece; bien jugado, Inglaterra ".

"Estuvo bueno el juego. No nos podemos quejar de nuestra selección; lo dio todo. Felicidades a Inglaterra, espero que lleguen a la final".

Comentaristas ingleses también quedan sorprendidos por el Himno Nacional Mexicano

La emoción que generó el Himno Nacional Mexicano no solo sorprendió a los jugadores ingleses, sino también a la prensa especializada.

En Instagram, la cuenta de Azteca Deportes compartió un video en el que varios comentaristas británicos reaccionan al ambiente que se vivió en el Estadio Azteca antes del silbatazo inicial.

En el video se observa cómo los comentaristas se quitan los audífonos para escuchar el himno interpretado por la afición, mientras otro graba el momento con su celular para conservarlo a la posteridad.

Entre los comentarios destacados de los usuarios se leen:

"Un sentimiento indescriptible. Jamás lo voy a olvidar".

"Increíble, hasta en la tele se sintió el retiemble en sus centros la tierra".

¿Cuándo y a qué hora será el Inglaterra vs Noruega?

Tras eliminar a México, Inglaterra viajará a Estados Unidos para enfrentar a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido se disputará el próximo sábado 11 de julio a las 3:00 p.m. (hora del centro de México) en el Estadio Miami. De ganar, el conjunto inglés avanzaría a las semifinales.