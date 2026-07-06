Javier "El Vasco" Aguirre se despidió de la selección mexicana el domingo tras sufrir la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca.

"El sueño termina aquí", dijo el entrenador de 67 años quien deja el mando del Tri en su sucesor Rafael Márquez. "Está más que capacitado", señaló Aguirre en rueda de prensa.

Sobre el futuro de la selección mexicana, Aguirre dijo que Márquez "está fuerte y tiene una base fuerte".

Tras la derrota ante la escuadra inglesa, Aguirre reiteró que con esta eliminación de México termina su tercera etapa como seleccionador de México.

"Es mi último partido con la selección mexicana y el último en el estadio Azteca. Me hubiera gustado despedirme de mi gente con una victoria", señaló.

Aguirre lamentó no haber podido hacer "el partido perfecto" que se necesitaba para poder vencer a Inglaterra.

"No te puedes equivocar y hoy nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro", apuntó el mexicano. "Ellos no se equivocaron como nosotros y eso te demuestra por qué son cuatro del mundo y nosotros, nueve" en la clasificación FIFA.

A pesar de la eliminación, Aguirre comentó sentirse "orgullo y satisfecho con el trabajo realizado". Agradeció también a sus jugadores. "Los 26 me hicieron muy feliz".

"Le di un abrazo a todos los jugadores y a Rafa, y estoy a su disposición", remató Aguirre.