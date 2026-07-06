La fecha de vencimiento de una visa americana de turista no significa que hayas perdido de inmediato la oportunidad de renovarla. De hecho, puedes solicitar la renovación en cualquier momento después de que expire.

Sin embargo, existe un periodo clave que puede facilitar considerablemente el trámite: los primeros 12 meses posteriores al vencimiento. Durante ese plazo, algunos solicitantes pueden ser elegibles para renovar su visa sin necesidad de acudir a una entrevista consular, una ventaja que permite ahorrar tiempo y simplificar el proceso.

¿Cuál es la vigencia de la visa americana de turista?

La visa de turista B1/B2, utilizada para viajes de negocios y turismo a Estados Unidos, suele tener una vigencia de hasta 10 años. No obstante, la duración exacta depende de la decisión del oficial consular al momento de su emisión.

Para verificar la vigencia de tu documento, puedes consultar las fechas que aparecen en tu visa bajo los apartados Date of Issue (fecha de expedición) y Expires On (fecha de vencimiento). Durante ese periodo, es posible ingresar a Estados Unidos en múltiples ocasiones, siempre respetando las condiciones y tiempos de estancia autorizados por las autoridades migratorias.

Una vez que la visa vence, deja de ser válida para ingresar al país y será necesario renovarla para continuar viajando.

¿Cuánto cuesta renovar la visa americana en 2026?

La renovación de la visa de turista tiene un costo de 185 dólares, equivalentes a aproximadamente 3,300 pesos mexicanos, aunque la cantidad en moneda nacional puede variar dependiendo del tipo de cambio vigente.

Es importante tomar en cuenta que esta tarifa es no reembolsable, lo que significa que no se devuelve aunque la solicitud sea rechazada. Además, el monto es el mismo que se paga al tramitar una visa por primera vez.

¿Cuánto tiempo tengo para renovarla después de vencida?

La respuesta es sencilla: puedes renovar tu visa cuando quieras, incluso si ya expiró hace varios años. Sin embargo, el momento en que realizas el trámite puede marcar una diferencia importante.

Si solicitas la renovación antes de que venza o dentro de los primeros 12 meses posteriores a su vencimiento, podrías ser candidato a la exención de entrevista consular, siempre que cumplas con ciertos requisitos establecidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Después de ese periodo, generalmente será necesario programar una entrevista presencial con un oficial consular, lo que implica un proceso más largo.

Requisitos para renovar la visa sin entrevista

Algunos solicitantes pueden acceder al beneficio de renovación sin entrevista si cumplen con las siguientes condiciones:

Su visa anterior era categoría B1, B2 o B1/B2 con vigencia de 10 años.

La visa venció hace menos de 12 meses.

Tenían al menos 18 años de edad cuando fue emitida la visa anterior.

Presentan la solicitud desde su país de nacionalidad o residencia.

Nunca se les ha negado una visa estadounidense, o cualquier negativa previa ya fue superada o perdonada.

No presentan causas aparentes de inelegibilidad migratoria.

Aun cuando el solicitante cumpla con todos los requisitos, las autoridades consulares conservan la facultad de solicitar una entrevista adicional si lo consideran necesario.

Cambios recientes en las políticas de entrevista

Desde el 2 de septiembre de 2025, los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años dejaron de estar automáticamente exentos de entrevista. Esto significa que ahora también pueden ser llamados a comparecer ante un oficial consular, incluso cuando anteriormente podían realizar el trámite sin acudir al consulado.

Paso a paso para renovar la visa americana

Si deseas iniciar tu renovación, estos son los pasos básicos del proceso:

Completar el formulario DS-160 en el sitio oficial del Departamento de Estado.

Crear una cuenta en el sistema de citas de visa y realizar el pago correspondiente.

Programar una cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).

Verificar si el sistema determina que eres elegible para la exención de entrevista.

Entregar la documentación requerida siguiendo las instrucciones proporcionadas.

Esperar la resolución del trámite y la entrega de la visa, ya sea mediante paquetería o en un centro de recolección autorizado.

Aunque no existe un límite máximo para solicitar la renovación de una visa vencida, hacerlo dentro de los primeros 12 meses posteriores a su expiración puede representar una ventaja significativa. Mantenerse dentro de ese periodo aumenta las posibilidades de acceder al proceso simplificado sin entrevista y evita pasos adicionales que podrían retrasar la obtención de la nueva visa.