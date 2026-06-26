¿Sabías que no todos necesitan visa para entrar a Estados Unidos? Aunque para la mayoría de los países latinoamericanos este documento es obligatorio, existe una excepción que sorprende a muchos: un país de la región cuyos ciudadanos pueden viajar sin visa por turismo o negocios.

Se trata de una facilidad que forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este programa permite a ciudadanos de 43 países ingresar al país norteamericano sin necesidad de visa, siempre que su estancia no supere los 90 días.

A cambio, los países que integran este programa deben ofrecer el mismo beneficio a los ciudadanos estadounidenses, permitiéndoles viajar sin visa por periodos similares y con fines turísticos o de negocios. La inclusión en este listado no es casual: Estados Unidos evalúa distintos factores como niveles de riesgo, seguridad, control migratorio y cooperación internacional.

El único país latinoamericano con este beneficio

Dentro de América Latina, solo Chile forma parte del Programa de Exención de Visa. Desde el 28 de febrero de 2014, los ciudadanos chilenos pueden viajar a Estados Unidos sin tramitar una visa tradicional, siempre que cumplan ciertos requisitos.

La incorporación de Chile al programa tuvo como objetivo fortalecer el intercambio internacional, impulsar el turismo y consolidar los lazos económicos, culturales y de seguridad entre ambos países.

Entonces, ¿pueden entrar sin ningún trámite?

No exactamente. Aunque los chilenos no necesitan visa, sí deben tramitar una autorización llamada ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Este permiso es mucho más sencillo de obtener que una visa tradicional:

Se solicita completamente en línea.

Tiene un costo aproximado de 40 dólares .

. Se paga con tarjeta de crédito o PayPal.

Se aprueba generalmente de forma rápida.

La ESTA tiene una vigencia de dos años y permite múltiples entradas a Estados Unidos, siempre que cada visita no exceda los 90 días.

Requisitos para obtener la ESTA

Para poder viajar sin visa bajo este programa, es necesario cumplir con ciertas condiciones:

Ser ciudadano de un país elegible, como Chile.

No haber tenido una visa estadounidense rechazada anteriormente.

Viajar exclusivamente por turismo o negocios.

No contar con antecedentes que impidan la entrada al país, como delitos graves o deportaciones previas.

Un dato interesante es que las personas con doble nacionalidad pueden aprovechar este beneficio. Por ejemplo, un ciudadano mexicano con nacionalidad chilena puede viajar sin visa siempre que utilice su pasaporte chileno y obtenga la ESTA con ese documento.

¿Cuándo sí se necesita visa?

A pesar de las ventajas del programa, hay situaciones en las que incluso los ciudadanos chilenos deben tramitar una visa:

Si desean estudiar o trabajar en Estados Unidos.

Si planean permanecer más de 90 días.

Si han tenido problemas migratorios previos, como deportaciones o sobreestadías.

Si cuentan con antecedentes penales o ciertas condiciones médicas.

Además, aunque es posible hacer viajes cortos a países cercanos como Canadá o México durante la estancia, el tiempo total dentro del programa no puede superar los 90 días.

Mientras millones de latinoamericanos deben enfrentar largos trámites, entrevistas y tiempos de espera para obtener una visa, Chile se mantiene como el único país de la región con acceso a este privilegio.

Esto no solo facilita los viajes de sus ciudadanos, sino que también refleja un alto nivel de confianza en temas de seguridad, cooperación internacional y control migratorio.