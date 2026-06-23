La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se reunió con supuestos intermediarios de EU para dialogar sobre los trámites legales que le permitan recuperar su visa después de que Washington se la revocara en 2025, según confirmó la política tras un audio filtrado por el diario El Universal.

En el audio se escucha a la gobernadora, de Morena, dialogar junto a su abogado con una persona de identidad desconocida sobre gestiones legales para poder recuperar su visado estadounidense de turista, cancelado el año pasado por motivos que no se han hecho públicos.

"Puede traer sus abogados con gusto y lo podemos hacer en el consulado estadounidense en una oficina en Tijuana. Y aparte de eso ayudarla en los términos, sanciones y cargos que pueden presentar (...) Ahorita gobernadora estamos muy a tiempo de poderlo lograr", le dice su interlocutor, que El Universal identifica como intermediario del país norteamericano.

En la conversación también interviene la mandataria de Baja California, territorio fronterizo con Estados Unidos: "Para mí es importante. Estoy tranquila, me he reunido con las agencias que me han buscado y estoy en la mejor disposición", asegura.

Tras la publicación del audio, Ávila Olmeda reconoció, en conversación con el Semanario Zeta Tijuana, que ha iniciado los trámites legales para recuperar su visado y que las autoridades del país vecino "reconsideren su decisión".

También confirmó la veracidad del audio, pero calificó de "total mentira" que esté buscando "acuerdos en lo 'oscurito' (ilegales) con las autoridades de Estados Unidos".

"Cualquier acercamiento se atiende de forma formal, institucional, pues nuestra relación con las agencias de Estados Unidos siempre ha sido transparente y de coordinación", dijo la política al diario Zeta Tijuana.

En mayo de 2025, Washington revocó a la gobernadora y a su esposo el documento que les permitía entrar legalmente a ese país, sin detallar los motivos de la medida.

En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del mismo partido que Ávila Olmeda, pidió a Estados Unidos informar de las razones de la retirada de la visa.

La publicación de este audio ocurre en un momento de tensión entre ambos países después de que, en abril, el Departamento de Justicia estadounidense solicitara la detención urgente del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusan de delitos relacionados con el narcotráfico.