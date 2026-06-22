Desde que inició la Copa 2026, la Selección Mexicana había sido el centro de atención de los aficionados, hasta que se hizo viral el pato Merlín, una mascota que acompaña a su familia a vender aguas y refrescos por calles del Centro Histórico.

El pequeño pato se robó el corazón de los aficionados, no sólo en México, sino de todo el mundo que sigue de cerca la justa deportiva. Tras días de popularidad en redes, un sinfín de entrevistas y hasta la visita a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Merlín y su familia podrían asistir al partido de México vs Chequia en el Estadio Azteca el próximo miércoles 24 de junio.

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Según compartió Banco Azteca y Ricardo Salinas Pliego, el pato, su dueña Karla Gómez y el hijo de ésta, Christian, habían sido invitados al partido de México este miércoles en el Azteca, la institución bancaria compartió una publicación especial diciéndo: “Nos emociona compartirles que llevaremos al pato Merlín y a su familia a cumplir su sueño de ser parte de la Tribuna Azteca. ¡Misión cumplida, @RicardoBsalinas!”.

Por su parte, el empresario respondió a esta publicación diciendo: “¡Listo! Que disfruten del juego los 3”.

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Listo!!!



Que disfruten del juego los 3. https://t.co/5zr1oYYZ6C — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 19, 2026

Si bien la invitación se hizo oficial en redes, la dueña del pato reveló que sí irán al partido, pero bajo la invitación de Televisa, empresa que los invitó previamente a su palco para el partido de Colombia vs Uzbekistán en el Azteca.

“Es un regalo que Televisa nos está haciendo”, dijo Karla en una entrevista con Azucena Uresti.

Antes de que se revelaran los detalles de su invitación al Azteca, el pato Merlín fue reconocido por la organización de la FIFA como embajador de la Copa 2026 en la Ciudad de México.

Asimismo, se dio a conocer que el Dr. Simi sorprendió a la familia del pato al darle atención médica de por vida a través de su servicio de veterinaria Simi Pet Care.

En redes sociales se compartió el video del encuentro entre Merlín y su familia con Víctor González Herrera, director de Farmacias Similares para entregarle su regalo: “Te va dar consulta para toda la vida aquí en Simi Pet Care. ¡Bienvenido!”, señaló el empresario.

Para que el pato siga obteniendo beneficios para él y su familia a través de su popularidad, Karla Gómez detalló que recibirá el apoyo de la presidenta para registrar el nombre de Merlín ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).