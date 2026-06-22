Una nueva oportunidad laboral en el sector agrícola fue publicada a través del Departamento de Trabajo de Estados Unidos , donde se solicita personal para desempeñarse como apicultores en un rancho ubicado en Coleharbor, Dakota del Norte. La vacante está dirigida a trabajadores con experiencia en el manejo de abejas y producción de miel, ofreciendo empleo a tiempo completo durante la temporada 2026.

Benjamen Duben busca contratar a dos trabajadores para cubrir labores relacionadas con el cuidado de colmenas y producción apícola.

Ubicación del trabajo: 224 Main St, Coleharbor, Dakota del Norte.

Jornada laboral: 40 horas semanales.

Horario: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Tipo de puesto: tiempo completo.

El pago establecido para esta posición es de:

$12.31 dólares por hora para trabajadores en Estados Unidos.

$11.04 dólares por hora para trabajadores H-2A.

Funciones principales del apicultor en Estados Unidos

Las personas seleccionadas deberán realizar diversas tareas relacionadas con el manejo de abejas y la producción de miel. Entre las actividades destacan:

Cuidado de abejas vivas para mantener la salud de la colonia.

Alimentación y medicación de las colmenas.

Ensamble y mantenimiento de cajas de abejas.

Inserción y extracción de panales.

Extracción de miel y preparación de panales cosechados.

Manejo y limpieza de equipos de trabajo.

Transporte de herramientas, suministros y equipo agrícola.

Mantenimiento de áreas de trabajo y espacios exteriores.

Además, el trabajo implica permanecer de pie durante largos periodos y desempeñarse bajo condiciones climáticas variables, incluyendo altas temperaturas que pueden superar los 32°C.

Requisitos para aplicar al trabajo en Estados Unidos

Para ser considerado en esta vacante, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con al menos 2 meses de experiencia reciente y comprobable en labores similares.

Capacidad para levantar hasta 34 kg.

No tener alergias relacionadas con abejas, miel o polen.

Posibilidad de obtener una licencia de conducir válida y contar con historial limpio.

Disponibilidad para someterse a pruebas de drogas aleatorias durante el empleo.

El incumplimiento de estos requisitos podría resultar en la terminación del contrato laboral.

Condiciones laborales

El puesto requiere habilidades físicas, resistencia y disposición para trabajar en exteriores. Las tareas pueden incluir el uso de camiones, herramientas agrícolas y equipos de extracción de miel. Asimismo, los trabajadores deberán colaborar en el mantenimiento general del lugar.

Cómo aplicar al trabajo en Estados Unidos

Las personas interesadas pueden postularse a través de los siguientes medios:

Teléfono: +1 580 744 4031 ext. 3435.

Aplicación en línea: https://agriplacements.clevyr.com/benjamen-duben/jobs/10497 .

Esta oferta laboral representa una opción atractiva para quienes cuentan con experiencia en el sector agrícola, especialmente en la apicultura. Aunque se trata de un empleo físicamente demandante, brinda la oportunidad de trabajar en Estados Unidos durante una temporada definida.