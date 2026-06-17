Se acaba el tiempo y una buena parte de los mexicanos aún no han hecho el registro del número de su celular, por lo que se espera que en las próximas semanas tengan problemas para utilizar su línea. Y no sólo eso, sino que no vincular su celular con la CURP podría traer otras restricciones, como con su app del banco. ¿Ya no podrás hacer transferencias o movimientos? Entérate qué dice la Asociación de Bancos de México (ABM) al respecto.

La obligación de vincular las líneas telefónicas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP) ha generado preocupación entre millones de mexicanos, especialmente porque se desconoce de qué forma se cuidará la información personal.

Aunque las autoridades han puntualizado que los datos privados de los mexicanos serán resguardados y que no se utilizarán de forma indebida, aún muchos tienen inquietudes. Sumado a esto, han crecido las dudas sobre qué no se podrá hacer con el celular una vez que se elija no realizar el trámite digital y entre las funciones que podrían verse afectadas está la de las app de banco.

¿Mi app del banco dejará de funcionar si no registro mi celular?

Por ahora, ninguna institución financiera ha informado que las aplicaciones bancarias vayan a bloquearse automáticamente por no registrar una línea telefónica.

Sin embargo, la ABM dijo que no registrar la línea podría provocar restricciones ya que varias de sus funciones dependen de la verificación del número telefónico, al cual se envía un mensaje sms con un código. Esta es una medida que utilizan una gran parte de los bancos esto con la finalidad de verificar la identidad.

Por ello, mantener el número activo y registrado resulta indispensable. Actualmente, la mayoría de los bancos utilizan el número celular como herramienta principal de seguridad para:

Envío de códigos de verificación.

Confirmación de transferencias.

Recuperación de contraseñas.

Acceso a cuentas digitales.

Autenticación en dos pasos.

Si una línea llegara a ser suspendida, cancelada o limitada por incumplir requisitos regulatorios, algunos servicios bancarios podrían verse afectados indirectamente.

¿Qué bancos utilizan el número celular para validar operaciones?

Prácticamente todas las principales instituciones financieras en México utilizan el teléfono móvil como parte de sus sistemas de seguridad.

¿Qué es el registro de líneas telefónicas con CURP?

La nueva medida contempla que los usuarios de telefonía móvil registren su número celular utilizando su información personal, como su CURP. El objetivo es fortalecer los mecanismos de identificación de usuarios, combatir fraudes telefónicos, extorsiones y delitos cometidos mediante líneas anónimas. Las compañías telefónicas son las encargadas de verificar la identidad de los titulares de cada número.