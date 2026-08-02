Rihanna es la imagen principal de su marca de lencería SavageXFenty, por lo que es común que lidere las sesiones fotográficas para las campañas de promoción de cada lanzamiento.

En esta ocasión, y para promocionar su reciente colección, la cantante realizó una sesión fotográfica en la que apareció apenas cubierta con un conjunto de lencería negra con encaje, robándose los suspiros de sus millones de fanáticos en todo el mundo.

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A través de su cuenta de Instagram, Rihanna compartió imágenes de la sesión con las que hizo alarde de su figura de impacto y talento frente a la cámara con un sostén de estilo push up hecho con tela negra y decorado con encaje blanco sobre el escote.

Combinó el escaso look con un bikini de cintura alta también hecha con tela negra encaje; le sumó un liguero del mismo diseño, medias negras y zapatillas de tacón de aguja. En las tomas aparece modelando un collar dorado, múltiples anillos de gran tamaño y su rostro maquillado con los productos de su línea Fenty Beauty.

Se lució con su cabello color chocolate peinado bajo un estilo lacio, mientras que su rostro se vio definido por maquillaje en tonos bronceados, labial marrón, blush rosado, sombras metálicas en los párpados y rímel negro en los párpados. Posó frente a la cámara en medio de un jardín con abundante vegetación sosteniendo señales de tránsito.

“Esta es tu señal para darte un capricho con algo nuevo @savagexfenty”, escribió en el pie de foto promoviendo su colección de moda.

Rihanna causó sensación en redes sociales tras protagonizar uno de los momentos más comentados de la final del Mundial 2026.

La cantante fue captada bailando la icónica Macarena junto al resto del público en el MetLife Stadium, mientras disfrutaba del partido entre España y Argentina en compañía de su pareja y padre de sus hijos A$AP Rocky.

El divertido momento se viralizó rápidamente, mostrando a la estrella bailando con total naturalidad, sin soltar su copa de champán durante la pausa de hidratación del encuentro. La espontaneidad de la celebridad desató una ola de reacciones positivas entre los aficionados.

Los seguidores no tardaron en convertirla en tendencia y la calificaron como un auténtico icono, destacando su actitud relajada y la forma en que disfruta de los grandes eventos, aún cuando tiene las cámaras y la atención mediática sobre ella. El video acumuló miles de reproducciones y comentarios que elogiaron su autenticidad y carisma.