Saúl "Canelo" Álvarez sorprendió al mundo del boxeo al hablar sobre el final de su exitosa carrera profesional. El campeón mexicano reconoció que el retiro está cada vez más cerca y confesó que ya tiene una idea de cuántas peleas le gustaría disputar antes de colgar los guantes. “Ya no me queda mucho”, reveló el pugilista jalisciense.

Desde su debut profesional, Canelo Álvarez construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los mejores boxeadores de su generación. Entre sus principales logros destacan haber sido campeón mundial en cuatro categorías diferentes, además de ser campeón indiscutido del peso supermediano.

Y no sólo eso, sino que es considerado uno de los deportistas mexicanos con mayores ingresos y reconocimiento internacional. Gracias a estos éxitos, el nombre de Canelo es considerado uno de los más importantes en la historia del deporte nacional.

¿Qué dijo el Canelo Álvarez sobre su retiro?

En una entrevista para CBS Mornings, Saúl Álvarez dijo que ya no le queda "mucho" por lograr en el boxeo, pero a sus 36 años, continúa haciéndolo por su pasión. “Cada vez que peleo, rompo algún récord, y esa es mi motivación”, mencionó.

Aunque todavía se siente “bien”, Álvarez comentó que tiene otras cosas que quiere lograr fuera del deporte y que sabrá cuándo es el momento de retirarse. “Cuando estoy en el gimnasio y recibo muchos golpes y mi cuerpo no responde de la misma manera, entonces lo sé”, relató.

De igual forma, admitió que si hubiera alguna manera de convencer a Crawford, quien se retiró el año pasado, para que volviera al ring, estaría dispuesto a una revancha. “Como luchadores, siempre buscamos la revancha (...) Siempre me va bien en la revancha. Sé lo que hice mal. Así que sí, si se presenta la oportunidad, sería increíble”, añadió.

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez?

Por otro lado, en una conversación con Ariel Helwani en el programa The Ariel Helwani Show, el excampeón de peso supermediano expresó que es probable que su propia carrera de boxeo llegue a su fin después de tres o cuatro peleas.

Subrayó que tiene metas fuera del ámbito del boxeo, incluyendo sus objetivos empresariales: “No lo hago porque gane mucho dinero. Porque creo que todavía disfruto del boxeo. Me encanta el boxeo. Pero no tengo nada más que demostrar. Porque ya lo hice todo. Logré prácticamente todo en el boxeo. Todavía lo disfruto. Pero tal vez me queden tres o cuatro peleas más. Porque tengo otros objetivos... Mi negocio”, finalizó

Fue así como el campeón mundial explicó que, aunque continúa disfrutando del boxeo, es consciente del desgaste físico que implica mantenerse en la élite y que ha comenzado a pensar seriamente en el momento de despedirse de los cuadriláteros.

¿Cuándo se retirará Canelo?

Hasta ahora, el Canelo no ha anunciado una fecha oficial para su retiro. Sin embargo, considerando el número de combates que tiene previsto disputar y el calendario habitual de sus peleas, su despedida podría producirse en los próximos años, siempre que no cambien sus planes deportivos.

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo?

Saúl "Canelo" Álvarez volverá a pelear el 31 de octubre de 2026 contra Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, por el título de peso supermediano del CMB.