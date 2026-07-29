Miles de jubilados ya esperan el pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente a agosto de 2026. Sin embargo, este mes el depósito no se realizará el primer día (como algunos beneficiarios esperaban), sino después de esta fecha, por lo que el instituto ajustó el calendario conforme a sus reglas de operación. ¿Cuándo cae el pago? Te contamos todos los detalles para que estés al pendiente.

Los jubilados del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están por recibir su siguiente depósito de la pensión. Sin embargo, cada instituto lo depositará en fecha diferente, por lo que los beneficiarios del ISSSTE cobrarán el próximo jueves 30 de julio.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de agosto 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, el pago correspondiente a agosto de 2026 se realizará el lunes 3 de agosto.

¿Por qué se retrasó el pago de la Pensión IMSS?

El cambio en la fecha de depósito no obedece a un problema administrativo ni a una suspensión del programa. El ajuste ocurre porque el 1 de agosto de 2026 es sábado. Este tipo de modificaciones ya ha ocurrido en años anteriores cuando el primer día del mes coincide con un fin de semana o un día inhábil.

¿Quiénes recibirán el depósito el 3 de agosto?

La fecha aplica para los pensionados que reciben su pago mensual a través del IMSS, independientemente del régimen bajo el que obtuvieron su pensión.

Cada beneficiario recibirá el monto que tiene autorizado conforme a:

Su tipo de pensión

El régimen aplicable

Los años cotizados

El cálculo realizado por el IMSS.

¿Habrá aumento o pago doble en agosto de 2026?

No. Hasta el momento, el IMSS no ha anunciado un pago doble ni un incremento extraordinario para agosto de 2026. Los pensionados recibirán únicamente el depósito mensual que les corresponde de acuerdo con su resolución de pensión.

¿Qué hacer si no recibes el depósito?

Si el dinero no aparece en tu cuenta el 3 de agosto, las autoridades recomiendan:

-Esperar algunas horas, ya que algunos bancos reflejan los depósitos de forma gradual.

-Comunicarse con el IMSS o con la institución bancaria si el depósito no se refleja al concluir el horario bancario.