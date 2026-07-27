Trabajar en el extranjero es una meta para muchas personas que buscan mejores oportunidades laborales y una experiencia internacional. Ahora, los mexicanos tienen una nueva opción gracias a una vacante difundida por el Servicio Nacional del Empleo (SNE) , que abrió una convocatoria para laborar legalmente en Canadá como ayudante de cocina con un salario mensual de aproximadamente 30 mil pesos.

La oferta forma parte del programa Trabajo en el Extranjero, una iniciativa que busca vincular a trabajadores mexicanos con empleadores de otros países como Canadá, Estados Unidos y Alemania.

Uno de los principales beneficios del programa es que brinda orientación y acompañamiento durante el proceso para obtener el permiso de trabajo, lo que facilita la incorporación de los candidatos seleccionados al mercado laboral internacional.

¿En qué consiste el trabajo en Canadá?

De acuerdo con la vacante, un restaurante en Canadá está en búsqueda de ayudantes de cocina responsables y comprometidos para apoyar en distintas tareas relacionadas con la preparación de alimentos. Entre las actividades principales se encuentran la organización de ingredientes, la elaboración de platillos sencillos y el manejo adecuado de productos alimenticios en áreas de almacenamiento y refrigeración.

Además, los trabajadores deberán colaborar en la limpieza de espacios de trabajo, el lavado y pelado de frutas y verduras, así como en el mantenimiento de mesas, armarios y electrodomésticos utilizados en la cocina.

Entre las funciones específicas destacan:

Preparar y organizar ingredientes para la elaboración de alimentos.

Lavar y pelar verduras y frutas.

Apoyar al chef en la preparación de platillos sencillos.

Barrer, trapear y realizar labores generales de limpieza.

Lavar superficies de trabajo, armarios y equipos de cocina.

Empacar alimentos para llevar y servir productos según las indicaciones del establecimiento.

Requisitos para aplicar al trabajo en Canadá

La empresa solicita candidatos con un perfil accesible, por lo que no se requiere un alto grado de estudios.

Los requisitos son:

Escolaridad mínima: primaria.

Experiencia de entre seis meses y un año como ayudante de cocina.

Licencia de conducir internacional.

Disponibilidad para viajar.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

También se valoran conocimientos relacionados con:

Uso de herramientas manuales y eléctricas para cortar, limpiar y preparar insumos.

Almacenamiento adecuado de suministros en refrigeradores y áreas designadas.

Porcionado, ensamblaje y empaque de alimentos.

Aunque no es obligatorio, contar con conocimientos de inglés puede representar una ventaja para los aspirantes.

Habilidades que busca la empresa en Canadá

Además de la experiencia técnica, el empleador busca personas con habilidades blandas que faciliten el desempeño laboral dentro de la cocina. Entre las competencias más importantes se encuentran:

Comunicación.

Proactividad.

Motivación.

Compromiso.

Autonomía.

Orientación al cliente.

Horario y prestaciones

La vacante contempla una jornada de tiempo completo de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Además, la empresa ofrece:

Seguridad social pública.

Transporte.

Contrato por tiempo determinado.

El proceso de reclutamiento se realizará mediante entrevistas virtuales y comenzó el 24 de julio de 2026. La duración estimada del proceso es de tres semanas.

¿Cómo postularse al trabajo en Canadá?

Las personas interesadas en participar pueden registrarse a través del portal oficial del Servicio Nacional del Empleo o acudir directamente a una de sus oficinas para recibir información y orientación sobre el proceso.

La fecha límite para enviar la solicitud es el 31 de julio de 2026, por lo que los interesados deben realizar su registro lo antes posible.

Asimismo, quienes deseen conocer otras oportunidades laborales internacionales pueden consultar el apartado de Trabajo en el Extranjero disponible en el portal oficial del SNE, donde se publican vacantes para diferentes perfiles y sectores productivos en diversos países.