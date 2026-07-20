Para los profesionales de enfermería que buscan una oportunidad laboral en el extranjero, Alemania lanzó una nueva convocatoria dirigida exclusivamente a enfermeros mexicanos interesados en incorporarse a hospitales del país europeo. La vacante fue difundida a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) como parte de un programa de movilidad laboral internacional que busca cubrir la creciente demanda de personal de salud en uno de los sistemas sanitarios más reconocidos del mundo.

Esta oferta representa una alternativa atractiva para quienes desean impulsar su carrera profesional, obtener experiencia internacional y acceder a mejores condiciones laborales, además de un salario mensual que ronda los $40,800 pesos.

Alemania busca enfermeros mexicanos

La convocatoria está enfocada en profesionales titulados en enfermería que cuenten con experiencia en atención general y especializada. Los seleccionados tendrán la responsabilidad de brindar cuidados integrales y holísticos a pacientes de todas las edades, además de participar en la valoración, planificación, ejecución y evaluación de los cuidados de salud.

Entre las principales actividades destacan:

Cuidados básicos y de tratamiento.

Apoyo en la ejecución de medidas diagnósticas.

Valoración de las necesidades de los pacientes.

Planificación y aplicación de medidas preventivas.

Asesoramiento y orientación a pacientes y familiares.

Participación en programas de atención especializada.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con licenciatura en Enfermería.

Tener título profesional.

Experiencia de entre uno y dos años como personal de enfermería.

Disponibilidad para viajar.

Capacidad para trabajar bajo presión y adaptarse a nuevos entornos.

Además, se valorarán conocimientos en:

Administración de medicamentos.

Manejo y cuidado de heridas.

Higiene y atención asistencial al paciente.

Monitoreo y registro de signos vitales.

Planificación y evaluación de medidas preventivas.

Cuidados básicos y especializados.

Atención a pacientes en unidades de cuidados intensivos.

Una de las ventajas de esta convocatoria es que no se solicita conocimiento previo de un idioma extranjero, lo que amplía las posibilidades para un mayor número de profesionales mexicanos.

Habilidades que buscan los hospitales alemanes

La oferta también destaca la importancia de habilidades personales y profesionales como:

Trabajo en equipo.

Liderazgo.

Aprendizaje constante.

Pensamiento crítico.

Orientación a resultados.

Proactividad.

Autonomía.

Motivación.

Compromiso.

Los candidatos seleccionados trabajarán en un esquema de tiempo completo, de lunes a viernes, con un horario de 6:00 a 13:00 horas.

Entre las prestaciones que ofrece la empresa se encuentran:

Seguridad social pública.

Apoyo de transporte.

Contrato por tiempo determinado.

Oportunidad de desarrollo profesional dentro del sistema de salud alemán.

Así será el proceso de reclutamiento

El proceso de selección tendrá una duración aproximada de tres meses. De acuerdo con la información difundida por el Servicio Nacional del Empleo, las entrevistas se realizarán de manera presencial en el estado de Hidalgo.

El reclutamiento inició el 13 de julio de 2026, mientras que los interesados podrán registrarse hasta el 14 de septiembre de 2026.

El SNE recomienda acudir a la oficina más cercana del Servicio Nacional del Empleo para recibir orientación sobre la documentación requerida y completar correctamente el procedimiento de postulación.

Una oportunidad para crecer profesionalmente

Además de la posibilidad de obtener un salario competitivo, esta convocatoria brinda la oportunidad de adquirir experiencia internacional en uno de los sistemas hospitalarios más sólidos de Europa.

Para muchos profesionales mexicanos, trabajar en Alemania puede convertirse en un paso importante para fortalecer su perfil laboral, acceder a nuevas especializaciones y desarrollar su carrera en un entorno caracterizado por altos estándares de calidad, innovación y bienestar para los trabajadores del sector salud.