Alemania vuelve a abrir sus puertas al talento mexicano con una oportunidad laboral en el sector salud. A través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), se lanzó una convocatoria dirigida exclusivamente a fisioterapeutas mexicanos interesados en desarrollarse profesionalmente en el extranjero con un salario aproximado de $46,500 pesos mensuales.

Esta oferta forma parte de un programa internacional de movilidad laboral que busca cubrir la creciente demanda de personal especializado en hospitales y centros de rehabilitación en el país europeo.

¿En qué consiste el trabajo?

La vacante es para laborar en un hospital en Alemania, donde el personal seleccionado se encargará de brindar atención terapéutica y rehabilitación física a pacientes con distintas condiciones.

Entre las principales actividades destacan:

Aplicar técnicas de fisioterapia, terapias manuales y masajes.

Tratar pacientes con padecimientos ortopédicos, neurológicos y quirúrgicos.

Elaborar planes de tratamiento basados en prescripción médica.

Dar seguimiento a la evolución de los pacientes.

Manejar equipos y herramientas de rehabilitación.

Documentar avances y resultados de los tratamientos.

Además, se requiere trabajar en equipo con otros profesionales de la salud, manteniendo una comunicación efectiva y un enfoque centrado en el paciente.

Requisitos para aplicar

Si estás interesado en esta oportunidad, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Licenciatura en Fisioterapia; se requiere título.

De 1 a 2 años de experiencia en atención de pacientes en fisioterapia.

Conocimientos:

Rehabilitación física y recuperación funcional.

Técnicas de terapia manual.

Ejercicios terapéuticos.

Valoración musculoesquelética.

Elaboración de planes terapéuticos personalizados.

No se requiere alemán ni otro idioma al inicio, lo que representa una gran ventaja para los mexicanos.

Habilidades clave:

Comunicación efectiva.

Trabajo en equipo.

Adaptación al cambio.

Compromiso y calidad en el trabajo.

Tolerancia a la presión.

Autonomía y aprendizaje constante.

Condiciones laborales

Horario: Lunes a viernes, de 08:00 a 19:00 horas.

Tipo de empleo: Tiempo completo.

Disponibilidad: Se requiere viajar.

Prestaciones y beneficios

Salario aproximado de $46,500 pesos mensuales.

Seguridad social pública.

Apoyo de transporte.

Contrato por tiempo determinado.

El proceso de selección ya está en marcha y contempla:

Inicio: 27 de mayo de 2026

Duración: Aproximadamente 2 meses

Entrevista: Modalidad virtual

¿Cómo postularte?

El Servicio Nacional del Empleo recomienda a los interesados:

Acudir a la oficina del SNE más cercana para recibir orientación.

Realizar el registro a través de la convocatoria oficial en este enlace .

Trabajar en Alemania representa una experiencia única para fisioterapeutas mexicanos. Si cumples con el perfil y estás dispuesto a dar el siguiente paso en tu carrera, esta vacante puede ser el inicio de una gran oportunidad profesional en Europa.