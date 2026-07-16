Enzo Fernández es uno de los jugadores argentinos que está en medio de la polémica tras una serie de publicaciones que ocasionaron que los aficionados del Chelsea exigieran su salida lo más pronto posible. ¿Por qué? Una foto con Messi y un posteo del equipo conocido como The blues desataron la polémica y la petición por parte de los británicos.

La controversia continúa tras el partido entre Argentina e Inglaterra pues la rivalidad continuó fuera de la cancha ya que algunos jugadores decidieron llevar la enemistad también a las redes sociales. Tal es el caso de Enzo Fernández, quien publicó una foto en Instagram en la aparece junto con Messi y la cual acompañó con la canción “Wonderwall” de Oasis.

En la imagen se le ve en el entrenamiento junto con el 10 de la Albiceleste y con Leandro Paredes; los tres están sonrientes, algo que provocó aún más indignación porque pareciera como si se estuvieran burlando, señalaron internautas. Sin embargo, Enzo Fernández inmediatamente borró la historia de Instagram y, después, subió la misma foto pero sin música.

Dicha imagen provocó que ahora circulen especulaciones sobre el futuro del mediocampista en el Chelsea después de que se acabe el mundial y regrese a jugar la Premier League, la cual comienza el 21 de agosto.

Pero no sólo fue eso lo que desató la ira de los ingleses, sino que una publicación del Chelsea también habría despertado su enojo ya que el club compartió una fotografía del festejo del argentino cuando le metió gol a Inglaterra en la semifinal.

Aunque el Chelsea terminó borrando la imagen, miles de aficionados la vieron y le reclamaron; entre sus peticiones está que vendan a Enzo Fernández, ya que consideran que su actitud no ha sido la adecuada pese a militar en el futbol inglés.

Entre los comentarios que se hicieron virales aparecieron mensajes como: "Que se vaya del Chelsea”, "Que se regrese a Argentina”, “Fuera Enzo”, "Vendánlo ya”, “No está comprometido con el club”, “Se burla de los ingleses y con ellos trabaja”, “Es momento de venderlo”, “¡Enzo deja el club! Enzo debería irse lo antes posible, no lo queremos” y “¡ENZO FUERA! Uno de los jugadores más irrespetuosos hacia los jugadores ingleses”.

¿Enzo Fernández dejará el Chelsea?

Hasta el momento, no existe información oficial que indique que Enzo Fernández vaya a salir del Chelsea. El argentino mantiene contrato con el club y no se ha anunciado ninguna negociación relacionada con una posible transferencia.

¿Quién es Enzo Fernández?

Enzo Fernández es un futbolista argentino que juega como centrocampista en el Chelsea y es una de las grandes figuras de la Selección Argentina. Nació el 17 de enero de 2001 en San Martín, Buenos Aires, por lo que actualmente tiene 25 años.