El triunfo de Argentina sobre Inglaterra y su camino a la final del Mundial 2026 ha dado mucho de qué hablar y generado polémica en cada rincón del internet. Tras el duelo de la semifinal, Lionel Messi dio sus declaraciones acerca de los comentarios que aseguran que la FIFA y Gianni Infantino lo han favorecido durante todo el torneo.

Según dijo el jugador, considerado por su afición como “el mejor del mundo” resaltó el trabajo de la albiceleste durante los 90 minutos de juego en contra de Inglaterra, además de destacar su participación la Copa mundial, durante la cual le ha llovido críticas por ser favorecida, y su campeonato en 2022.

“Es una locura lo que viene consiguiendo hoy este grupo, increíble. Son cinco finales seguidas, es una final del mundo otra vez. Venimos de ser campeones del mundo, de ser los mejores durante los últimos cuatro años y de ponernos entre los dos mejores otra vez”, apuntó en un encuentro con la prensa deportiva.

“Duela a quien le duela y digan lo que digan. Este grupo demuestra que, dentro de la cancha, nadie les regala nada. Que compite y va a buscar los partidos con mucho amor propio, con juego, porque hoy hicimos un grandísimo partido”, agregó, señalando que estaba feliz de haberle ganado a Inglaterra y de darle una alegría a los argentinos.

En la mayoría de los partidos de la selección argentina se comentó que el arbitraje fue manipulado y corrupto con el fin de favorecer a Messi y así hacerlo avanzar a la final.

El director técnico de Egipto dijo públicamente que su partido fue “amañado” e “injusto” y cuestionó a la FIFA el por qué organiza dicha competición de futbol si va a terminar por darle la copa a Argentina.

“Los campeones del mundo reciben apoyo de todas partes, apoyo y marketing”, comentó el DT Hossam Hassan en una conferencia de prensa posterior a la derrota de Egipto.

🗣️ Messi: "Duela a quien le duela y digan lo que digan, a este grupo nadie le ha regalado nada."



EL CHISTE DEL MUNDIAL 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xYOwIstJKh — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 16, 2026

Especulaciones sobre fraude por parte de la FIFA también han sido comentadas en partidos contra Cabo Verde, Jordania, Suiza y Argelia, en éste último especialmente porque se alegó que debieron marcar tarjeta roja a Messi.

Dentro del contexto de estas inconsistencias, reportadas por varios equipos y visibilizadas en redes sociales como corrupción y fraude, se especula que Infantino y la FIFA está llevando a Argentina a la final contra España por cuestiones económicas y de marketing, ya que Messi es uno de los jugadores que más dinero genera al torneo en general y que más le hace ganar a la federación.