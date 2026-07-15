Julián Quiñones sigue dando de qué hablar luego de su participación estelar con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. En esta ocasión, el futbolista causó sensación durante sus recientes vacaciones.

En redes sociales circulan videos de Quiñones, junto a su esposa Ana Gabriela Quiñones Amato, disfrutando de su descanso en San José del Cabo, en Baja California Sur, pero también siendo celebrado por la afición.

Las imágenes muestran a Quiñones caminando por las calles de San José, mientras la gente local y turistas lo siguen tratando de conseguir fotografías o videos con la estrella. Aunado a esto, los videos muestran las ovaciones y aplausos de reconocimiento.

En sus redes sociales, la esposa de Quiñones ha estado compartiendo algunos detalles de sus vacaciones familiares, incluido su viaje en un avión privado. “Cabo”, escribió Ana Gabriela en Instagram junto a una serie de fotos de sí misma y del destino turístico.

Por su parte, Julián ha estado compartiendo fotos de su familia disfrutando de la playa y de paseos en yate frente a las costas mexicanas

Poco después de que la Selección terminara su participación en la Copa del Mundo, tras caer ante Inglaterra en octavos de final, el jugador naturalizado mexicano fue visto abordando un vuelo de Viva Aerobús con rumbo a Monterrey.

En el avión, la afición que lo reconoció al instante, lo recibió con aplausos y gritos de agradecimiento por lo que hizo por México en la cancha del Estadio Azteca junto al resto de jugadores y la esperanza que le dio a los mexicanos de seguir avanzando en la justa deportiva.

Las vacaciones del delantero ocurren después de que se diera a conocer que clubes de élite como el Chelsea y el Aston Villa quieren ficharlo. De acuerdo con los informes de ESPN, ambos equipos han mostrado interés por Quiñones luego de anotar cuatro goles con la Selección Mexicana en la Copa Mundial.

Al parecer ya hay ofertas por el jugador; sin embargo, éste acaba de renovar contrato con el equipo saudí Al-Qadisiya. En caso de que se pacte un fichaje con cualquiera de los dos clubes, se deberá pagar hasta 200 millones de dólares por la cláusula de rescisión de contrato.