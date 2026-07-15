En medio del revuelo que ha ocasionado los presuntos partidos amañados a favor de Argentina por parte de la FIFA y de Gianni Infantino durante la actual Copa del mundo, el periodista José Ramón los señaló de presunta corrupción.

Durante una entrevista reciente que le dio a Yordi Rosado, el periodista deportivo afirmó que siempre ha habido “muchísima corrupción” dentro del futbol mexicano así como la hay en el futbol internacional, en especial en el Mundial.

Cuando Yordi preguntó si hay países que han ganado una Copa de forma corrupta, Joserra afirmó que ha ocurrido y puso de ejemplo Qatar 2022, donde Argentina ganó en la final disputada contra Francia.

Cabe recordar que en dicha final, Francia y Argentina empataron 3 a 3, pero el país sudamericano se hizo campeón del mundo por tercera ocasión tras una tanda de penales que finalizó con un marcador 4 a 2.

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“Sí. El problema de Qatar fue Argentina. Cada vez que se caía Messi, era penalti”, dijo el periodista deportivo. “La FIFA es tan inteligente. Infantino, que le regaló el premio de la paz a Donald Trump, hizo una división. Quedaron de un lado los europeos y del otro lado los de Conmebol con algún otro que europeo y africano”, apuntó.

Y agregó prediciendo que en un futuro habrá más oportunidades para el futbol africano: “En fin, están divididos más los africanos. Los asiáticos han perdido terreno, Corea y Japón han perdido terreno, pero África ha ganado terriblemente. Pronto veremos un campeón mundial africano”.

Las declaraciones de José Ramón Fernández se han hecho virales previo a la final del Mundial 2026, en el que se ha especulado en redes sociales y en la prensa internacional que la FIFA y su director, Infantino, están haciendo lo posible para cederle la copa a la Argentina de Lionel Messi.

Se ha afirmado que la mayoría de los partidos disputados por la albiceleste ha habido inconsistencias, como penales que no eran penales, tarjetas rojas en contra de los otros equipos, además de faltas y tarjetas rojas no marcadas a Argentina, principalmente a Messi, y hasta ayuda del arbitraje.

Dentro del contexto de estas inconsistencias, reportadas por varios equipos como Egipto y Suiza, se especula que Infantino y la FIFA estarían llevando sí o sí a Argentina a la final por cuestiones económicas y de marketing, ya que Messi es uno de los jugadores que más dinero genera al torneo en general y que más le hace ganar a la federación.