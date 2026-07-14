En medio de la polémica que se ha desatado por el presunto favoritismo de Gianni Infantino y la FIFA y los intentos porque Argentina gane la actual Copa del mundo, se ha dado a conocer que Lionel Messi jugará la semifinal contra Inglaterra con su árbitro “favorito”.

Según se ha conformado, Lionel jugará mano a mano con su árbitro favorito Ismail Elfath, con quien jugó en el partido de la final contra Francia en Qatar 2022, y que ganó en tanda de penales 4-2.

Además de Elfath, el partido Argentina vs Inglaterra tendrá la asistencia de los árbitros estadounidenses Corey Parker, Kylie Atkins, y los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni.

Se dice que Elfath es el favorito del astro argentino debido a que lo ha beneficiado en los partidos que juegan juntos, tanto en Mundiales como en la liga MLS. En 2023, tras ser fichado por el Inter de Miami, Messi llevó al club a ganar la Copa de la Liga bajo el arbitraje de dicha figura.

Aunado a esto, Lionel ha ganado todos los partidos disputados por el Inter de Miami bajo la mano de Ismail desde que llegó a Estados Unidos.

¿Quién es Ismail Elfath? ¿Es amigo de Lionel Messi?

El árbitro del partido Inglaterra vs Argentina es originario de Casablanca, Marruecos, naturalizado estadounidense. Tiene 44 años de edad.

Ha sido árbitro de la FIFA desde 2016 y ha mediado en la Copa del Mundo 2022 y 2026, además de estar presente en la MLS, la Saudi Pro League y la Copa de Campeones de la Concacaf.

No se sabe si son amigos o cercanos; sin embargo se ha comentado que Messi tiene cierta influencia sobre Ismail.

Lionel Messi y la polémica por partidos “amañados” y ayudas de Infantino

En los últimos partidos de la selección argentina se ha comentado que el arbitraje fue manipulado y corrupto con el fin de favorecer a Messi y así hacerlo avanzar a las semifinales. El director técnico de Egipto dijo públicamente que su partido fue “amañado” e “injusto” y cuestionó a la FIFA el por qué organiza dicha competición de futbol si va a terminar por darle la copa a Argentina.

“Los campeones del mundo reciben apoyo de todas partes, apoyo y marketing”, comentó el DT Hossam Hassan en una conferencia de prensa posterior a la derrota de Egipto.

Especulaciones sobre fraude por parte de la FIFA también han sido comentadas en partidos contra Cabo Verde, Jordania, Suiza y Argelia, en éste último especialmente porque se alegó que debieron marcar tarjeta roja a Messi.

Messi exige al arbitraje que lo respete en el campo

Si bien todo y todos parecen estar a favor de que Lionel Messi y su selección vuelvan a ser campeones del mundo, no es así. Durante el partido contra Suiza, el argentino protagonizó una acalorada discusión con el árbitro João Pinheiro.

La tensión entre ambas figuras ocurrió mientras Suiza se preparaba para hacer un tiro libre; según se comentó, Messi acusó a Pinheiro de ser agresivo con los jugadores en la barra de defensa y le advirtió: “Háblame con respeto. No me faltes al respeto. Háblame con respeto y yo te hablo con respeto”.