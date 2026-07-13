En medio de la fiebre mundialista y de la popularidad que ha ganado el jugador estrella de Inglaterra, Jude Bellingham, Fátima Bosch se convirtió en tema de conversación en redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con el inglés?

A pesar de que ambas figuras mediáticas no se conocen en persona, en internet surgió un shippeo por parte de los fanáticos, que desean verlos juntos a pesar de que el jugador tiene pareja y la reina de belleza está ocupada cumpliendo con su agenda de trabajo.

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La celebridad fue abordada en el aeropuerto por la prensa mexicana, quien le preguntó sobre qué pensaba del emparejamiento que surgió en internet con el futbolista del Real Madrid.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, Fátima dijo estar al tanto del shippeo que circula en redes sociales, negó conocerlo, aunque aceptó que tiene cierto atractivo.

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“Fíjate que he visto un montón, en Instagram, que me han ‘shippeado’ con él, digo, juega súper bien futbol, pero lo tendría yo que conocer porque creo que, lo más importante, esté guapo o no, es que la persona sea buena persona, ¿no?”, señaló la tabasqueña entre risas.

Como contexto, en redes sociales circula material hecho con inteligencia artificial y otro tanto por fanáticos, en el que se sugiere una relación romántica entre Fátima y el centrocampista de la selección inglesa.

Desde ediciones donde se muestran ambas figuras juntas, hasta videos saludándose mutuamente, el contenido del shippeo está causando euforia en Instagram y TikTok, principalmente.

Hasta donde se sabe, Fátima Bosch no tiene pareja. Por su parte, Jude Bellingham ha salido con la influencer estadounidense Ashlyn Castro, de 28 años, desde hace dos años, después de haberse conocido a través de amigos en común.

Previo a ser tema de conversación por Bellingham, Bosch llamó la atención de la afición por asistir con su familia a los partidos de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca con boletos VIP. La familia de la Miss Universo generó críticas en internet por haber sido vistos disfrutando de los juegos desde lugares privilegiados del Coloso de Santa Úrsula.

Asimismo, se convirtió en tendencia por compartir una fotografía inédita junto a Memo Ochoa, cuando ésta era una niña. En sus stories de Instagram, la modelo escribió: “Los rumores son ciertos, soy su fan desde bebé, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar, crack, ídolo, máster”.