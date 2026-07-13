El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara abrió una oportunidad laboral para chefs que buscan desarrollarse en un entorno de alto nivel. La representación diplomática informó sobre una vacante para desempeñarse como chef en la residencia oficial de la cónsul general, una posición que requiere experiencia y profesionalismo.

La oferta fue difundida a través de la página oficial de Facebook del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara y estarán recibiendo solicitudes hasta el próximo 24 de julio de 2026.

De acuerdo con la convocatoria, la residencia de la cónsul general busca un profesional de la cocina con experiencia en servicios de alto nivel, capaz de mantener estándares elevados de calidad, organización y discreción.

La persona seleccionada será responsable de la preparación de alimentos, la planeación de menús y la atención de eventos oficiales y reuniones que se realicen en la residencia diplomática.

Además de las habilidades culinarias, el puesto exige una sólida capacidad de organización y manejo de presupuestos relacionados con la operación de la cocina.

Requisitos para la vacante

El Consulado detalló que los candidatos deberán cumplir con varios requisitos relacionados con la experiencia profesional y la gestión de servicios gastronómicos.

Entre los principales requisitos destacan:

Experiencia en cocina ejecutiva, diplomática o de alto nivel.

Certificación vigente en manipulación de alimentos.

Experiencia en planificación de menús y servicios de catering para eventos.

Conocimientos en administración y gestión de presupuestos de cocina.

Dominio de normas de higiene y seguridad alimentaria.

Alta capacidad de organización.

Discreción y confidencialidad en el desempeño de sus funciones.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Disponibilidad de horarios flexibles, incluidos fines de semana y días festivos.

¿Cuál es el salario?

La vacante ofrece un sueldo de 25 mil pesos mensuales, de acuerdo con la información publicada por el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara.

Se trata de una posición dirigida a personas con experiencia comprobable en el sector gastronómico y acostumbradas a trabajar en entornos donde la calidad del servicio y la atención al detalle son fundamentales.

Cómo postularse

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar su currículum vitae directamente al correo electrónico: GDLChef@state.gov

La fecha límite para recibir postulaciones es el 24 de julio de 2026.

La vacante representa una opción atractiva para chefs especializados en gastronomía ejecutiva o de alto nivel que buscan integrarse a un entorno internacional y diplomático. Los interesados deberán asegurarse de cumplir con todos los requisitos y enviar su documentación antes del cierre de la convocatoria para ser considerados en el proceso de selección.