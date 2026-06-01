Si estás pensando en iniciar tu trámite de visa americana de turista en junio de 2026, es importante que tomes en cuenta que los tiempos de espera para obtener una cita varían considerablemente dependiendo del Consulado de Estados Unidos en México que elijas. La demanda sigue siendo alta en algunos, por lo que planear con anticipación puede marcar una gran diferencia.

¿Cuándo podrías obtener tu cita?

Con base en las fechas disponibles más recientes, el panorama es el siguiente para solicitudes de primera vez:

Nuevo Laredo: 9 de junio de 2026.

Matamoros: 22 de junio de 2026.

Nogales: 23 de junio de 2026.

Monterrey: 22 de julio de 2026.

Tijuana: 28 de julio de 2026.

Mérida: 20 de agosto de 2026.

Ciudad de México: 3 de septiembre de 2026.

Ciudad Juárez: 17 de septiembre de 2026.

Hermosillo: 5 de octubre de 2026.

Guadalajara: 7 de enero de 2027.

Como puedes observar, el tiempo de espera puede ir desde apenas unos días o semanas, hasta más de seis meses. En particular:

El Consulado con menor espera es Nuevo Laredo, donde prácticamente podrías encontrar cita inmediata en junio de 2026. El mayor retraso se registra en Guadalajara, donde las citas se extienden hasta enero de 2027.

Esto significa que, si inicias tu trámite en junio de 2026, podrías tener tu entrevista ese mismo mes o, en el peor de los casos, hasta inicios de 2027.

¿Por qué hay tanta diferencia en los tiempos?

La disponibilidad depende de varios factores, como la demanda local, la capacidad de atención del consulado y la cantidad de personal disponible. Ciudades grandes o con alta demanda, como Guadalajara y Ciudad de México, tienden a saturarse más rápido.

Por otro lado, consulados fronterizos o con menor volumen de solicitudes suelen ofrecer fechas más cercanas.

Clave para obtener la visa: demostrar arraigo

Más allá del tiempo de espera, uno de los factores más importantes para obtener la visa americana es demostrar que no tienes intención de inmigrar a Estados Unidos.

Durante la entrevista, el oficial consular analizará si cumples con los requisitos establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad, particularmente la sección 214(b), que permite negar la visa si:

No calificas para la categoría solicitada.

No logras demostrar que tu estancia será temporal.

Aquí es donde entran los llamados “lazos fuertes” con México.

¿Qué son los lazos fuertes y por qué son importantes?

Los lazos fuertes son todos aquellos elementos que demuestran que tienes motivos para regresar a tu país después de tu viaje. Algunos ejemplos son:

Empleo estable.

Estudios en curso.

Negocio propio.

Propiedades o bienes.

Familia directa en México.

Estos factores ayudan al oficial consular a determinar que no existe riesgo de que permanezcas en Estados Unidos de manera irregular.

Para mejorar tus posibilidades de aprobación, es recomendable contar con:

Un historial laboral sólido.

Ingresos comprobables.

Documentación que respalde tu situación económica.

Planes de viaje claros.

En cambio, la falta de empleo, ingresos o vínculos claros puede jugar en contra y derivar en una negativa.

Si planeas iniciar tu trámite en junio de 2026, lo mejor es revisar constantemente la disponibilidad de citas y considerar diferentes consulados, incluso fuera de tu ciudad. Esto puede ayudarte a adelantar tu entrevista varios meses.