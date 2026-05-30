La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una convocatoria laboral en la Ciudad de México con un salario anual de $308,334 pesos, dirigida a personas interesadas en desarrollarse en el ámbito administrativo y presupuestal dentro de la oficina de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

A continuación, te explicamos los detalles más importantes de esta vacante, los requisitos y el proceso para postularte.

¿De qué trata el puesto?

El empleo corresponde al cargo de Analista de Presupuesto / Asistente Administrativo de Programa.

Se trata de una posición de tiempo completo con contrato permanente, sujeto a periodo de prueba, y sin posibilidad de trabajo remoto. El centro de trabajo es en Ciudad de México.

El sueldo base es de $308,334 pesos al año, además de un paquete de prestaciones competitivo.

Principales funciones

Quien ocupe el puesto será responsable de apoyar en distintas tareas administrativas dentro de la oficina de la FDA. Entre sus actividades destacan:

Gestión de presupuesto y adquisiciones.

Apoyo en tareas secretariales y administrativas.

Organización de agenda, correspondencia y recepción.

Supervisión del funcionamiento de equipos informáticos.

Coordinación con técnicos para mantenimiento de equipos.

Control de material de oficina y pedidos.

Manejo y entrega de comunicaciones internas y externas.

Enlace entre la FDA, la Embajada y otras instituciones.

Este rol es clave para garantizar el correcto funcionamiento administrativo de la oficina.

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La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México está buscando un/a Budget Analyst / Administrative Program Assistant para la oficina de la FDA. 💼✨

🔹 Puesto de tiempo completo

🔹 Salario competitivo + excelentes… pic.twitter.com/9ETFGzI3zW — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 27, 2026

Requisitos para aplicar

Las personas interesadas deberán cumplir con ciertos criterios básicos:

Escolaridad: Al menos dos años de estudios universitarios o certificado equivalente.

Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia laboral en áreas como administración, oficina, secretariado y presupuesto o finanzas.

Idiomas: Dominio de inglés y español, ambos evaluables.

Aprobar una investigación de antecedentes: para obtener certificación de seguridad.

Posible examen médico previo al empleo.

Disponibilidad para iniciar labores en un plazo aproximado de 4 semanas tras la selección.

Documentos necesarios

Para completar la solicitud, es indispensable presentar:

Comprobante de estudios (certificados o títulos).

Documento que acredite ciudadanía mexicana o residencia permanente.

Formulario de aplicación completo.

Certificados de idioma.

Si la solicitud no está completa, podría ser descartada.

Prestaciones y beneficios

La vacante ofrece un paquete atractivo que incluye:

Pagos quincenales.

Aguinaldo y prima vacacional.

Aproximadamente 20 días festivos (México y Estados Unidos).

17 días de vacaciones anuales, con incremento progresivo.

Afiliación a IMSS, AFORE e INFONAVIT.

Seguro médico y de vida privado.

Acceso a gimnasio en las instalaciones.

Programas de capacitación y desarrollo profesional.

Incrementos salariales por desempeño.

La convocatoria estará abierta del 18 de mayo al 1 de junio de 2026, y cerrará a las 22:00 horas del último día. El proceso incluye evaluación de solicitudes y, en su caso, pruebas o entrevistas. Las personas seleccionadas serán contactadas por teléfono o correo electrónico.

¿Cómo postularte?

Para aplicar, debes ingresar al sistema de reclutamiento de la Embajada (ERA) y completar tu solicitud con todos los documentos requeridos.

También puedes solicitar más información a través del teléfono 55 2579 4733 o del correo mexicocityhrhd@state.gov.