Enrique Peña Nieto reapareció en público, y en redes sociales, durante su reciente visita a Ixtapan de la Sal. Una fotografía del político que fue compartida en redes sociales encendió los comentarios en torno a su imagen y edad. ¿Por qué? A continuación te contamos los detalles.

El expresidente mexicano posó en el lobby del Hotel Ixtapan Spas & Resort junto al usuario JorgeMejíamx, quien compartió la fotografía en Instagram y parece uno de los empleados del lugar que le dio la bienvenida.

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Peña Nieto aparece vestido con un traje de dos piezas y una camisa estampada azul, además de zapatos Ferragamo de más de 13 mil pesos. En la foto, el expresidente sonríe a la cámara mientras abraza al anfitrión.

Poco después de que la imagen comenzara a circular por internet, los usuarios no tardaron en emitir sus comentarios con respecto a la edad de Peña y su imagen física, destacando su sorpresa por verlo con canas y signos de envejecimiento; se sabe que el político cumplirá 60 años el próximo 20 de julio.

“Se ve traqueteado mi presi, pero dile que regrese a poner orden”, “Como los buenos vinos…”, “Chale, ya tiene canas Peñita”, “¿Qué le pasó a ese hermoso ser, no quiero que se haga viejo”, “Qué jodido se ve Peña”, “Muy delgado y medio traqueteado mi Lord Peña. ¿Ahora si lo extrañan?”, dicen los usuarios.

Otros usuarios le pidieron al usuario del perfil que le pidiera retomar sus funciones políticas, incluso como presidente de México de nueva cuenta: “Dile que regrese a salvar a México” y “que lo extrañamos, fuimos muy duros, regresa, por favor”, “Dile que regrese al lugar de donde no debió salir”, “Enrique, regresa, estábamos mejor cuando estábamos peor. Se te extraña, salva a este país”, “Vuelve mi Tlatoani”, “Papi Peña, reunamos firmas para que regrese a poner orden”.

No está claro de cuándo es la fotografía comentada, pero el posteo en Instagram es de hace apenas unas horas al momento de esta publicación.

Desde que terminó su mandato como presidente de México, Enrique Peña Nieto ha tenido pocas apariciones públicas, en especial desde el retiro. A inicios de año se le vio en Metepec, Estado de México, en medio de una supuesta visita relacionada a su madre.

Cabe recordar que el expresidente había vivido en España tras terminar su presidencia. Durante dichos momentos, se dejó ver con quien fue su pareja amorosa Tania Ruiz Eichelmann.

Después de esta relación, Peña Nieto se dejó ver en un nuevo romance con una mujer llamada Simona Sorakaite en Madrid.