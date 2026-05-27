¿Transitas con regularidad por las carreteras federales de México? Ojito aquí… Se ha puesto en marcha un decreto que autoriza a la Guardia Nacional hacer ciertas labores de tránsito ahora en las autopistas del país, como cobrar infracciones.

De acuerdo con el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los agentes de la GN podrán aplicar infracciones a todos aquellos conductores que incumplan con lo establecido en el Reglamento de Tránsito en carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal como:

Exceso de velocidad

Desobediencia a las autoridades

Falta de uso del cinturón de seguridad

Documentación incompleta

Manejar bajos los influjos del alcohol u otras sustancias

Uso de distractores

Malas condiciones físicas y mecánicas del vehículo

Además de las infracciones viales, la GN podrá:

Podrán retirar unidades de circulación o enviarlas al corralón cuando representen riesgos o incumplan requisitos legales.

También tendrá un papel más amplio en accidentes y aplicación de la ley, al poder mediar acuerdos entre conductores en choques con daños materiales

Resguardar documentos oficiales

Colaborar con el Ministerio Público en detenciones por delitos flagrantes o resistencia a la autoridad.

Asimismo, podrán obligar a los usuarios a someterse a pruebas de alcohol y drogas, mientras que la institución administrará un sistema digital para registrar sanciones, detectar reincidencias y corregir datos del sistema de tránsito.

¿Cómo obtener descuento de hasta el 50 % en las multas de tránsito de la Guardia Nacional?

La reforma contempla descuentos de hasta 50% en multas de tránsito para quienes atiendan rápidamente sus sanciones. El primer 25% de descuento se obtiene si el conductor reconoce la infracción al momento de recibir la boleta.

El conductor puede acceder al otro descuento del 25 % si realiza el pago dentro de los primeros quince días hábiles.

Además, las multas serán calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), utilizada como cuota diaria para determinar el monto de las sanciones, que es de 30.4.

¿Dónde pagar las infracciones de la Guardia Nacional?

Los usuarios afectados por las multas de la Guardia Nacional en las autopistas federales de México pueden acceder a tres opciones de pago:

En línea mediante el portal oficial o sistema de infracciones (Línea de Captura del Sistema de Administración de Sanciones) usando el número de boleta y placas. Link aquí. A través de vía telefónica marcando al 088 , donde se proporciona una línea de captura para el pago De manera presencial en las Oficinas de Registro de Infracciones distribuidas en distintos estados del país

¿De cuánto son las infracciones que puede imponer la Guardia Nacional?

Las sanciones económicas impuestas por la Guardia Nacional en las autopistas federales de México dependen de la falta, por ejemplo, la desobediencia a la autoridad se sanciona con una multa de 40 a 50 UMA diaria , lo que equivale a 4 mil 692 pesos a 5 mil 865 pesos.

En caso de que los autos no se encuentren en un correcto estado físico o mecánico, la multa es de 20 a 30 UMA diaria , algo así como 2 mil 346 pesos a 3 mil 519.