El príncipe William sorprendió a expertos y seguidores de la familia real por la forma en la que habló de Kate Middleton, ya que se sabe que la monarquía británica es mesurada y no comparte detalles privados. Pero en esta ocasión, el heredero al trono dejó el protocolo de lado y dijo que “no habría sobrevivido sin ella”, palabras que lanzó al momento de contar cómo fue atravesar y acompañar a su esposa en su lucha contra el cáncer.

Hace más de dos años, Kate Middleton reveló que padecía cáncer y una vez que dio a conocer dicha noticia el mundo entero temió por la salud de la futura reina de Reino Unido. A la fecha no se sabe qué tipo de cáncer le fue diagnosticado, pero lo que sí se informó en su momento es que Middleton se encuentra en fase de remisión.

En los últimos meses tanto Kate como William han compartido algunos detalles de lo que significó esta situación para ellos como pareja y como familia y de qué forma lo enfrentaron, sobre todo, porque al mismo tiempo también estaban apoyando al rey Carlos III, quien también fue diagnosticado con cáncer en 2024.

La emisora británica Heart FM, transmitió una entrevista que le hicieron al heredero al trono británico en la que aseguró que él y sus hijos “no podrían salir adelante sin ella”, declaraciones que le dieron la vuelta al mundo, pues mostró la vulnerabilidad que sintió él y otros miembros de la familia real.

“Estoy muy orgulloso de ella (...) Es una madre increíble, una esposa maravillosa y, literalmente, nuestra familia no podría salir adelante sin ella. Ha estado fantástica”, afirmó William.

Sobre la recuperación tras el cáncer, William contó que Kate está reincorporándose poco a poco: “Está volviendo gradualmente a hacer más viajes internacionales, pero tenemos que asegurarnos de que esté bien y pueda descansar”, precisó, a la vez que aseguró que él tiene que intervenir en algunas ocasiones para que su esposa repose ya que a ella le gusta dedicar varias horas a investigar y documentar sobre los proyectos en los que está involucrada.

Actualmente, la princesa de Gales completó su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y ha retomado gradualmente sus compromisos y viajes oficiales, aunque ha descrito el proceso de recuperación como largo y desafiante.