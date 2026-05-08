Un nuevo escándalo rodea a la realeza británica luego de que se dieran a conocer detalles íntimos de la personalidad del príncipe William: de acuerdo con testigos, el heredero al trono de Reino Unido “aterroriza” a su padre, el rey Carlos III, con su fuerte personalidad y su temperamento explosivo, ya que es frecuente que haga berrinches y le grite.

El nombre de William se volvió tendencia luego de que surgieran nuevas versiones sobre su temperamento dentro de la familia real británica. El esposo de Kate Middleton fue señalado en un reciente publicación por tener un carácter muy fuerte con su padre y su hermano Harry, a quienes incluso les ha llegado a gritar.

De acuerdo con el libro “¡Kate! El coraje, la gracia y el poder de la mujer que será reina”, William tendría un temperamento explosivo que incluso provocaría tensión con Carlos III. Las declaraciones aseguran que el heredero al trono “grita y hace berrinches” cuando las situaciones no salen como espera.

“William es capaz de tener rabietas tremendas y llenas de gritos”, declaró el autor del libro, Christopher Andersen a Page Six; indicó que si bien William es “amable y considerado en exceso” con el personal y los extraños, y nunca levanta la voz a su esposa o hijos, sí lo hace con su padre.

“Cuando se frustra, recurre a gritarle al rey”, reveló un antiguo empleado de Highgrove que supuestamente presenció varias discusiones a gritos. “William tiene una voz potente y resonante (...) mucho más fuerte que la de su padre, así que no es algo que se olvide fácilmente”, añadió.

Pero el rey Carlos III no ha sido el único que ha sufrido por el fuerte temperamento del príncipe de Gales ya que su hermano, Harry, también ha tenido que enfrentar su enojo. En su libro “Spare", el duque recordó que él y su hermano tuvieron una acalorada discusión sobre Meghan Markle.

Harry afirmó que William, quien estaba "furioso", se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello y tirándolo al suelo.

Andersen también contó a Page Six que no es de extrañar que William pueda enojarse con facilidad, ya que el rey Carlos también "tiene un temperamento explosivo".