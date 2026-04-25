Una nueva controversia rodea a Meghan Markle y al príncipe Harry luego de que una niñera que trabajó para ellos exhibió las precarias condiciones laborales: “Es deshumanizante” dijo la mujer quien aseguró que las jornadas eran de hasta 50 horas semanales.

Esta no es la primera vez que la vida personal y profesional de Meghan y Harry genera titulares a nivel internacional. Desde su salida de la familia real británica, ambos han estado bajo constante escrutinio, especialmente con lo relacionado con su estilo de vida en Estados Unidos y la gestión de su entorno laboral.

Desde hace varios años se comenta que tienen una alta rotación laboral, ya que constantemente están despidiendo a sus trabajadores; quienes han perdido su empleo señalan que la pareja real es muy complicada.

Tal es el caso de una niñera, quien le contó a la experta de la realeza Kinsey Schofield sobre el entorno de trabajo exigente con Meghan y Harry: habló de las largas jornadas que forman parte de la rutina, asimismo de los requerimientos que solicitan para poder ser contratados.

“Pasé mucho tiempo con Meghan, y la forma en que me trató sólo puede describirse como deshumanizante (...) se le cayó la máscara después de seis semanas”, declaró una antigua niñera a Schofield, según reportó RadarOnline.

Los duques de Sussex exigen que sus niñeras trabajen al menos 50 horas a la semana y solo se aceptan candidatas de primera categoría, es decir, que para poder cuidar de Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4, las solicitantes deben tener un título universitario y un mínimo de cinco años de experiencia.

Además, deben vivir a 20 minutos o menos de la mansión de Meghan y Harry en Montecito, firmar un compromiso de no usar el teléfono móvil mientras conducen, tener un certificado de RCP, saber nadar bien y, preferentemente, hablar español o francés.

“Sólo se oye hablar de los puestos profesionales, pero la cantidad de bajas entre el personal doméstico es mucho mayor (...) de hecho, llegó a ser algo cómico, porque durante cierto periodo parecía que cada semana se marchaba alguien nuevo”, comentó Schofield para RadarOnline.

El testimonio de la niñera ha provocado una ola de reacciones entre los especialistas y seguidores de la familia real. Mientras algunos expresan preocupación por las condiciones laborales descritas, otros piden pruebas que demuestren que los Sussex realmente “explotan” a sus trabajadores”.