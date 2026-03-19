Meghan y Harry se estarían preparando para volver a la familia real "a lo grande" después de varios años viviendo en California, Estados Unidos. Salió a la luz que los duques de Sussex tienen planeado reincorporarse a la realeza británica a más tardar en 2027, cuando se celebre un importante evento en su agenda. Eso sí, tal parece que la polémica pareja real estaría pidiendo algunas exigencias que algunos ya describen como “descabelladas”.

El posible regreso de Meghan Markle y Prince Harry a la realeza británica ha desatado una ola de especulación a nivel mundial. Diversos reportes señalan que la pareja estaría considerando reintegrarse en 2027 durante la celebración de un evento de suma importancia.

La noticia de su posible retorno al Palacio de Buckingham surge en medio del escándalo que envuelve a los Sussex con Netflix, ya que la plataforma de streaming anunció que no seguirá trabajando con ellos y en las últimas horas circuló la noticia de que esto también se debería al complicado carácter de la duquesa.

De acuerdo con RadarOnline, el autor Tom Bower reveló en su nuevo libro, " Traición: Poder, engaño y la lucha por el futuro de la familia real", que el príncipe Harry y Meghan Markle planean utilizar los Invictus Games (a celebrarse en julio de 2027 en Birmingham, Reino Unido) como un “vehículo para su regreso triunfal a la vida en la realeza”.

Según Bower, la pareja habría planeado reunirse con el rey Carlos y Meghan estaría dispuesta a presentarle al mundo por primera vez a sus hijos, Archie y Lilibet Diana. “Harry había planeado que el rey inaugurara los juegos como telón de fondo para que Meghan, acompañada de sus hijos, dominara los medios de comunicación”, dijo el experto.

Además, RadarOnline informó que la duquesa de Sussex ya tiene una larga lista de “exigencias descabelladas” sólo para asistir al evento: como medida de seguridad, quiere reservar cuatro plantas del hotel Hyatt de Birmingham; también, quiere asegurarse de que todos se dirijan a ella por su título real completo: “Cualquiera que tenga algún tipo de interacción con ella debe llamarla 'Su Alteza Real la duquesa de Sussex'. Sin excepciones", dijo la fuente.

La lista de exigencias de la ex actriz también incluye “conductores disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una flota de coches de lujo y una escolta policial desde el aeropuerto hasta el hotel, cristales antibalas y seguridad armada”, añadió el informante.

Desde su salida oficial en 2020, los duques de Sussex han construido una nueva vida en Estados Unidos, centrados en proyectos mediáticos y causas sociales. El eventual regreso estaría ligado a una etapa de reestructuración dentro de la familia real, encabezada por el rey Carlos III, luego de la crisis que se encuentran atravesando tras el escándalo del expríncipe Andrés.