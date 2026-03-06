La relación entre Netflix y Meghan Markle habría llegado a su fin luego del bajo impacto que tuvo uno de sus proyectos más recientes en la plataforma de streaming, de acuerdo con un reporte difundido por Page Six, quien dio a conocer los detalles que habrían provocado que la duquesa fuera despedida y perdiera el acuerdo millonario.

Page Six informó que Netflix cortó oficialmente lazos con la marca de estilo de vida de Meghan Markle, As Ever. “Su programa no continuó, por lo que no tenía sentido continuar la asociación”, dijo una fuente de la industria a dicho medio, refiriéndose a “With Love, Meghan”, serie que únicamente tuvo dos temporadas.

Un portavoz de Netflix le dijo a Page Six en un comunicado: “La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de formas hermosas pero simples inspiró la creación de la marca As Ever, y estamos contentos de haber desempeñado un papel en darle vida a esa visión”.

Añadió: “Como siempre se planeó, Meghan continuará haciendo crecer la marca y la llevará a su siguiente capítulo de forma independiente, y esperamos celebrar cómo continúa brindando alegría a los hogares de todo el mundo”.

Por otro lado, un portavoz de As Ever dijo a Page Six que la compañía “está agradecida por la asociación con Netflix durante el lanzamiento y nuestro primer año”. “Hemos experimentado un crecimiento significativo y rápido, y As Ever ya está lista para consolidarse como una empresa independiente (...) nos espera un año emocionante y estamos deseando compartir más”, comunicó.

Recordemos que Markle, de 44 años, y el príncipe Harry, de 41, negociaron un acuerdo de 100 millones de dólares con Netflix después de dejar la familia real en 2020. La famosa pareja lanzó varios proyectos, incluido su documental “Harry & Meghan”, el cual fue un gran éxito, sin embargo, su documental “Polo” y la serie “With Love, Meghan” no lograron causar sensación.

Por el momento, la exactriz estadounidense y el príncipe Harry continúan desarrollando iniciativas filantrópicas a través de su fundación y productora.